El hijo de Pablo Granados hizo su descargo tras el repudio que despertaron sus tuits del 2012 Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 09:44

En el marco del escándalo que se desató tras la viralización de tuits racistas de jugadores de Los Pumas, varios famosos tuvieron que pedir disculpas por mensajes ofensivos que publicaron hace varios años. Migue Granados es uno de ellos y reciente se defendió de las críticas por sus viejos posteos discriminatorios.

Recordemos que entre 2010 y 2013 el hijo de Pablo Granados escribió algunos mensajes que incitaban a la discriminación. "- Se te cayó una llave. - mmm, ¿Cuál? ¿La de tu corazón? - No, la de la jaula gorda aliento a gorila", publicó en marzo del 2012. "No soy solo una cara bolita. También vendo ajo y morrones", es otro de los mensajes que generó rechazo por parte de los usuarios.

El humorista recogió el guante y en las últimas horas hizo su descargo: "Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí; anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tuits viejos".

"Amo el humor ofensivo": el descargo de Migue Granados por sus tuits con contenido discriminatorio Crédito: Captura de Twitter

"Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo", aclaró el conductor de Últimos cartuchos en un hilo de mensajes de Twitter. "Tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé", continuó.

"Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo. Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos, están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos", sentenció.

"Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan", recomendó. Fiel a su estilo irónico cerró con un polémico mensaje: "Y ahora los dejo que viene el gordo negro judío y pu...del plomero a arreglar la mochila del inodoro".

Migue Granados habló de sus tuits racistas y se defendió de las críticas Crédito: Captura de Twitter

El mensaje de Granados coincide con las disculpas que compartió Nati Jota por una serie de tuits racistas que datan de fechas similares. Son varias las personalidades de las redes que han quedado expuestas por viejos mensajes: Martín Cirio, alias La Faraona, incluso enfrenta una denuncia por sus dichos; y el youtuber Yao Cabrera sigue en el centro de las polémicas.