Milagros Brito, la expareja de Roberto García Moritán publicó un mensaje muy provocador Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 15:11

Milagros Brito, la exmujer del empresario gastronómico Roberto García Moritán, -quien está en pareja con Pampita Ardohain- sorprendió este fin de semana al publicar un mensaje muy provocador en una historia de Instagram. "Si vos creés que estás al horno, acordate de que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial", decía el texto. Rápidamente su posteo se hizo viral y todos comenzaron a cuestionar si se trataba de una ironía destinada a Ardohain o no.

La flamante pareja no tiene descanso mediático. Hace pocos días, la modelo tuvo que aclarar qué su novio había subido por error una foto privada a las redes. Ahora, vuelven a estar en el ojo de la tormenta por el mensaje que fue interpretado como una clara indirecta hacia la jurado del "Súper Bailando".

Brito, comparte la crianza de dos hijos junto a García Moritán: Santino de 14 años, y Delfina de 12. En sus redes se puede ver que mantienen una buena relación, por eso, fue una sorpresa leer esas líneas tan sugestivas en sus stories de Instagram. Ella misma se encargó de poner paños fríos al asunto desmintiendo que el texto sea para Pampita.

En N osotros a la Mañana, Tomás Dente compartió el audio donde Brito volvió a aclarar la situación: "Con Roberto tengo la mejor relación de toda la vida. Nos separamos hace 12 años y somos súper amigos y él está muy contento con Caro. Ella merece todo mi respeto. Si hubo una confusión con eso, la verdad es que no fue la idea".

Finalmente, la mujer quiso dejar en claro que no lo hizo al propósito y que se trató de una mera casualidad: "Yo reposteé esa frase de una amiga mía porque me había parecido algo gracioso, para mí esto no hacía falta ni aclararlo, pero lo hago para desactivar cualquier duda que exista", aseguró.