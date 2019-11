Miley Cyrus fue operada de las cuerdas vocales

11 de noviembre de 2019 • 12:18

Miley Cyrus, quien venía padeciendo problemas con su voz, se sometió a una cirugía de sus cuerdas vocales la semana pasada, según informa hoy People. La cantante, de 26 años, se encuentra ya en su hogar reponiéndose y los médicos le aconsejaron que no cante y no hable por dos semanas.

Según People, la artista tuvo que posponer la grabación de algunos de sus nuevos temas. "Está muy bien y volverá mejor que nunca a principios del año que viene", aseguraron fuentes cercanas a Miley.

Recordemos que ya en octubre Miley había sido internada por una amigdalitis. Tanto en ese momento como en este, su flamante novio Cody Simpson no dejó de acompañarla y hacerle compañía.

"Hay buenas personas por ahí que simplemente son lo mejor. Solo he conocido a uno y él esta en esta vida. Hay buenos hombres, muchachas, no se rindan. No tienen que ser gay, hay buenas personas por ahí, sólo tienen que encontrarlas", dijo hace poco Cyrus sobre Cody.

Simpson es un músico australiano que Miley conoce desde hace varios años gracias a un amigo en común, Patrick Schwarzenegger, el hijo del reconocido actor. Pero por ese entonces el músico salía con Gigi Hadid y cuando se separó de la modelo fue la cantante quien lo apoyó desde la amistad. Tras la separación de Miley de quien fue su marido por 8 meses, Liam Hemsworth, y su fugaz romance con Kaitlynn Carter, los artistas decidieron darle paso al amor y ver qué nuevo rumbo tomaba la relación de amistad y desde entonces comparten románticos posteos en sus redes sociales.