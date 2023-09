escuchar

Desde que se separaron, Miranda Kerr y Orlando Bloom han tratado de mantener una relación amigable por el bien del hijo que tienen en común, Flynn, de 12 años. Ambos ya con nuevas familias consolidadas, buscan pasar tiempo juntos para que el pequeño sienta que él es la prioridad.

“Evan [Spiegel] es mi pareja desde hace nueve años y ahora tenemos nuestra familia y Katy [Perry] y Orlando tienen a Daisy. Es como si fuéramos una familia mezclada”, dijo la modelo de 40 años, que está actualmente embarazada, durante una charla con Access Hollywood. “ Nos vamos de vacaciones en familia juntos, disfrutamos de la compañía del otro, es genial ”, agregó Kerr.

Kerr junto a Flynn, algunos años atrás Getty Images

La australiana se encuentra actualmente esperando a su cuarto bebé. Además de Flynn, es madre de Hart, de cinco años, y Myles, de tres, a quienes tuvo con Spiegel, de 33 años. Por su parte, Bloom es padre de Daisy, también de tres años, fruto de su relación con la intérprete de hits como “Roar” y “Firework”.

Esta no es la primera vez que Kerr habla de como comparte la paternidad con Bloom y Perry y la forma en que lograron ensamblar sus familias. En una conversación con Kristina O’Neill, editora de la revista WSJ, para el festival The Future of Everything de The Wall Street Journal, afirmó que “adora” a la actual esposa de su ex.

“ Me siento muy feliz de que Orlando haya encontrado a alguien que lo haga feliz, porque al fin y al cabo, que Flynn tenga un padre feliz y una madre feliz es lo más importante ”, dijo la modelo por aquel entonces. “Flynn siempre ha sido mi prioridad y me he asegurado de que se sintiera seguro y cómodo y de anteponer sus necesidades a todo lo demás”, continuó.

“Incluso cuando nos separamos, pensaba: ‘¿Esto es lo mejor para Flynn? Y yo pensaba: ‘Sí, realmente lo es’”, añadió. “ Si lo ponés todo en esa perspectiva, lo aleja de cualquier cosa demasiado personal entre tú y tu ex. Realmente se trata del niño ”.

Katy Perry y Orlando Bloom junto a Flynn y Daisy

Para mejorar la situación, la relación entre ella y Perry se dio de forma natural. “ Afortunadamente para mí, adoro a Katy. Me siento tan feliz de que Orlando la tenga, al igual que estoy muy agradecida de haber encontrado a mi marido poco más de un año después de que Orlando y yo nos hubiéramos separado ”, culminó.

Kerr y Spiegel tuvieron un noviazgo sumamente intenso. Empezaron su relación en el 2015, al año siguiente el magnate y creador de Snapchat le propuso matrimonio a la modelo a través de un filtro personalizado de su propia red social que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, y en mayo de 2017 se casaron en una boda secreta en su casa de Brentwood, California, con una lista de exclusivos invitados que no superaba los 50 asistentes.

Por otro lado, Bloom y Perry comenzaron su relación en 2016. En febrero del 2019, justo el día de San Valentín, los artistas revelaron que se habían comprometido tras 3 años de relación. Si bien el plan era casarse en un tiempo cercano, la pandemia de coronavirus obligó a posponer la boda y fue justo en ese lapsus que llegó la noticia del embarazo, lo que volvió a poner en pausa el proyecto.

Orlando Bloom y Katy Perry GROSBY GROUP

“Orlando y yo estamos yendo a terapia de pareja. Nos gusta porque nos mantiene en sintonía”, dijo en alguna oportunidad la cantante. Además contó que llegaron a un momento en que solo podían ver lo peor del otro y no se acordaban de lo que los había enamorado. Tras superar las tormentas, hoy se muestran más felices que nunca.

En diálogo con Chelsea Handler, la intérprete también afirmó que haber sido madre fue “la mejor decisión” que tomó en toda su vida. “No era muy maternal y creo que eso probablemente se deba a algunas cosas de la infancia”, confesó y dijo que verlo a Orlando en su rol de padre con Flynn la hizo empezar a pensar en la posibilidad de expandir la familia.

