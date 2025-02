Miranda Kerr recordó cómo fue perder a su primer novio en un accidente y cuál fue su forma de homenajearlo

Miranda Kerr tenía tan solo 15 años cuando su novio, Christopher Middlebrook, murió trágicamente. Un accidente automovilístico terminó con su vida y con los planes de la modelo, quien soñaba con casarse con su primer amor. En las últimas horas, la ex de Orlando Bloom contó cómo hizo para superar este difícil momento y aseguró que, desde entonces, aprendió a valorar más el presente. “ Fue una lección para no dar nada por sentado en mi vida ”, confesó.

“Lo que me ayudó a superarlo fue obviamente el amor y el apoyo que recibí de mi familia”, reveló Kerr en su paso por el podcast Beautiful Inside by Beauticate. “Cuando me di cuenta de que tenía que mirar hacia dentro y estar realmente agradecida por los momentos que pasé con él mientras estuvimos juntos, me di cuenta de la fragilidad de la vida y de cómo cualquiera de nosotros puede ser derrotado en cualquier momento” , continuó la modelo, que había mantenido una relación de dos años con Middlebrook.

Miranda Kerr junto a su novio, Christopher Middlebrook

Luego de un profundo trabajo espiritual, Kerr logró convertir el dolor en gratitud: “Eso es realmente lo que sentí. Me llevó a ese punto en el que encontré consuelo y gratitud por el tiempo que pasamos juntos”, contó quien desde entonces aprendió a vivir en el presente. “Estar en el momento es lo más poderoso”, afirmó.

Su amor por Middlebrook fue tan fuerte que Miranda quiso homenajearlo de una manera muy especial: cuando en 2011 nació su primer hijo (fruto de su relación con Orlando Bloom) lo llamó Flynn Christopher. “ Después de que él murió, le escribí una carta en la que decía que esperaba ponerle su nombre a mi primer hijo de alguna manera . Se lo dije a Orlando, y él fue quien dijo que estaría feliz de hacerlo. Orlando es un buen tipo”, reveló en una entrevista con Daily Telegraph de Australia.

Miranda Kerr junto a su primer hijo, Flynn Christopher Koraorganics

Si bien Kerr estuvo en pareja con Bloom hasta 2013 y luego, rehizo su vida con el director ejecutivo de Snapchat, Evan Spiegel (con quién tiene tres hijos), lo cierto es que en más de una oportunidad la fundadora de KORA imaginó cómo sería su presente si su novio de la adolescencia no hubiera muerto. “ Si eso no hubiera sucedido, yo estaría felizmente casada y sería una mujer de pueblo como lo fui ”, dijo el año pasado en su paso por el podcast Not Alone. “El hecho de que muriera tan repentinamente fue un shock para mí”, agregó quién supo transformar sus dificultades en fortaleza, construyendo una hermosa familia y una carrera exitosa.

Familia ensamblada

Tras su divorcio en 2013, Kerr intentó, por el bien del hijo que tuvo con el actor, Flynn, conservar una relación armónica con Orlando Bloom. Por lo tanto, cuando el actor rehízo su vida junto a la cantante Katy Perry tres años más tarde, Miranda buscó dejar atrás viejas disputas y entablar una amistad también con la cantante. Con el tiempo, y si bien se presentaron dificultades en el camino (como el impasse que tuvieron Perry y Bloom), ambas empezaron a salir juntas y con sus hijos, y descubrieron que tenían muchas cosas en común.

Katy Perry y Miranda Kerr Grosby Group

“Evan [Spiegel] es mi pareja desde hace nueve años y ahora tenemos nuestra familia, y Katy [Perry] y Orlando tienen a Daisy. Es como si fuéramos una familia mezclada”, declaró la modelo en una entrevista con Access Hollywood. “Nos vamos de vacaciones en familia juntos, disfrutamos de la compañía del otro, es genial” , sumó Kerr, quien tuvo tres hijos con Spiegel: Hart, Myles y Pierre.

Por otro lado, la modelo aseguró que siente “adoración” por Perry. En una charla con la publicación WSJ, aludió a cómo la cantante de “Roar” siempre fue una presencia positiva en la vida de su exmarido. “ Me siento muy feliz de que Orlando haya encontrado a alguien que lo haga feliz, porque al fin y al cabo, que Flynn tenga un padre feliz es lo más importante . Mi hijo siempre ha sido mi prioridad y me he asegurado de que se sintiera seguro y cómodo y de anteponer sus necesidades a todo lo demás. Incluso cuando nos separamos, pensaba: ‘¿Esto es lo mejor para Flynn? Y yo pensaba: ‘Sí, realmente lo es’”, sumó. “Si lo ponés todo en esa perspectiva, lo aleja de cualquier cosa demasiado personal entre tú y tu ex. Realmente se trata del niño”.

Asimismo, la modelo reveló que las salidas con Perry se fueron dando naturalmente, hasta forjar una relación muy cálida con la actual pareja de Bloom. “Afortunadamente para mí, adoro a Katy. Me siento tan feliz de que Orlando la tenga, al igual que estoy muy agradecida de haber encontrado a mi marido poco más de un año después de que Orlando y yo nos separáramos”, concluyó.

