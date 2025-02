Mirtha le preguntó a Flor Peña por su visita a Alberto Fernández

La noche del sábado, Mirtha Legrand volvió a la pantalla con sus clásicas mesas y una de sus grandes invitadas fue Florencia Peña. La actriz, además de hablar de su éxito en la Feliz con Mamma Mía, de su futuro en Mujer bonita y de sus experiencias espirituales, hizo referencia al escándalo que desató su visita a Olivos durante la pandemia cuando Alberto Fernández era presidente luego de un picante comentario de la Chiqui.

Flor Peña visitó a Mirtha y respondió sobre su visita a Olivos

“¿Fuiste a Olivos a hablar por los actores? Aclará eso porque hubo una confusión ahí. Se hablaron muchas cosas”, introdujo la conductora el tema. “Yo fui a Olivos a hablar por los actores hace muchos años, cuando estábamos en pandemia. Lo hice pensando en ver si podíamos encontrar un protocolo para actuar, y eso fue utilizado, como tantas operaciones que me han hecho, para decir que yo tenía una relación con Alberto Fernández”, respondió la artista. “Pero no te quedaste a dormir, ¿no?”, devolvió la Chiqui, que soltó la carcajada cuando vio que Florencia también celebró la gracia.

“Fui a una reunión como fue Rottemberg, como fue Adrián Suar y como fue un montón de gente. Lo que pasa es que como yo soy mujer y este sigue siendo un mundo machista, el hombre fue a sentarse a hablar de igual a igual y yo fui a tener sexo”, aclaró Peña. “Eso pasó, en un momento fue una operación muy burda y muy difícil que me hicieron, en la cual muchos hombres que habían estado en la quinta de Olivos me defendieron, y hace muy poquito volvieron con lo mismo a partir del video de Tamara Pettinato”, agregó.

Peña explicó que en ese resurgir del tema, se aseguró que había un video de ella que iba a aparecer. “Como yo siempre estoy del lado de la verdad, la verdad es que yo soy esta que soy”, aclaró.

La defensa de Suar

Adrián Suar defendió a Florencia Peña David Herranz / Netflix

Poco tiempo después de que se desatara el escándalo, Adrián Suar salió en defensa de Florencia Peña . “Yo también fui a reunirme con el presidente en la residencia de Olivos. Me parece una locura el ataque a Florencia Peña”. Con estas palabras, el gerente de programación de eltrece se solidarizó con la actriz en agosto de 2021, luego de haber sido blanco de críticas y ataques en las redes sociales cuando se filtró la lista de personas que habían visitado la residencia presidencial al comienzo de la cuarentena.

“El mundo de Twitter es otra humanidad, es muy difícil ir a debatir seriamente ahí, por la agresión y la poca reflexión. El ‘te ataco’, es la bandera. En ese terreno, perdés siempre”, reflexionó el actor y productor en diálogo con Jorge Rial, en el ciclo Argenzuela.

“Lo que le hicieron me parece una locura. La ofendieron... ¡Cualquier cosa le dijeron!” , continuó. Y reveló: “Yo fui por el mismo motivo que ella. Lo llamé a Alberto Fernández en esos días en los que aparecieron los primeros casos. En ese momento, el Coronavirus no había tomado la dimensión que después fue tomando. Ya la actividad se había parado porque la Asociación Argentina de Actores paró la actividad antes de que lo declarara el Presidente”.

Florencia Peña, una de las figuras teatrales de la temporada de Mar del Plata con Mamma Mia! fabian-marelli-11419

En el momento en el que se declaró la pandemia, eltrece tenía dentro de su programación la ficción Separadas, que estaba encabezada por Gimena Accardi, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo y Mónica Antonópulos, y las grabaciones debieron pararse. “Estaban todos los actores asustados. Todos lo estábamos; algunos más y otros menos. Y eso que todavía había solo un caso o dos de contagio. El pánico inundó todos los estudios de todo el mundo”, explicó.

“Fuimos muchos los representantes del sector que nos reunimos con el Presidente. Tanto el Gobierno como nosotros queríamos encontrar una solución. Había voluntad, pero la realidad ganó y se hizo lo que se pudo”, continuó.

“El que se compró los pochoclos que se los coma”

Florencia Peña se refirió a las acusaciones que recibió sobre haberse reunido con Alberto Fernández el año pasado en el programa de Andy Kusnetzoff

El año pasado, la propia Peña hizo algunas declaraciones sobre lo que vivió aquel entonces. Invitada a Perros de la calle, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play, Peña volvió a hablar de aquel encuentro que mantuvo con Fernández y negó la existencia del famoso video promocionado en X. “De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo”, lamentó y marcó: “Son trending topic en este momento en Twitter por esa visita. No hay nada nuevo. No es que algo pasó. Y con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, que se los coma tranquilo mirando los Juegos Olímpicos porque no hay ni video, ni foto, ni nada”, explicó, contundente.

LA NACION