Rating: Mirtha Legrand volvió a la televisión y Telefe no le dio respiro

En este año de vacas flacas para la pantalla chica, siempre es auspiciosa la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión y más si es desde Mar del Plata. La diva supo hacer sus míticos almuerzos, de manera diaria, en la pantalla de América en la perla del Atlántico durante varias temporadas. Pero en este tiempo de bajos presupuestos y ciclos gasoleros llenos de panelistas, es un esfuerzo para cualquier canal pensar en algo así. Quizás por eso ElTrece tardó tanto tiempo en ponerse de acuerdo con StoryLab, la productora de Nacho Viale, para la vuelta de Chiquita a la televisión.

Cabe recordar que la mismísima Legrand se lamentó por lo que parecía, en ese momento, un retorno frustrado, cuando en la celebración de los treinta años del hotel Costa Galana, lugar desde siempre hizo sus almuerzos durante el verano, se expresó desde el fondo de su corazón: “Esta es como mi casa. Estoy llena de amigos acá. Además, durante muchos años hice los almuerzos, los almuerzos de Mirtha Legrand, desde acá, con muchísimo éxito. Y no sé por qué mierda no se hacen”, reclamó la diva provocando las risas de todos los presentes. Y agregó: “Me encanta venir a esta ciudad. Desde que tenía tres años vengo a Mar del Plata, que en ese entonces era otra Mar del Plata. Siempre me ha parecido una ciudad bellísima. Estoy muy feliz de estar acá”.

Finalmente, el canal y la productora llegaron a un acuerdo y este fin de semana y el siguiente, en el que Mirtha cumplirá 98 años, realizarán junto a su nieta, La noche de ML y Almorzando con Juana. Para esta primera emisión, Chiquita contó con la presencia de Gabriel Goity, Florencia Peña, Nicolás Scarpino y el protagonista de uno de los escándalos del verano y actual pareja de Wanda Nara, Elián “L-Gante” Valenzuela.

Mirtha Legrand, volvió a la televisión y desde Mar del Plata

En la apertura, Legrand se mostró emocionada y aclaró: “Estoy muy feliz de empezar la temporada 57 desde Mar del Plata. Hacemos dos programas desde acá y después nos vamos a Buenos Aires. Me hacen homenajes en los teatros, una maravilla, estoy encantada”.

Como suele suceder, Telefe no le dio respiro a su principal competidor y programó desde las 21. un especial de Pasapalabra con Diego Leuco, Mica Vázquez y Trinche vs. Sebastián Wainraich, Pablo Fábregas y Nacho Girón. Y a las 22.30 emitió el estreno absoluto para televisión abierta de Elijo Creer, El camino del campeón, la película oficial de la Selección Argentina que muestra la intimidad de los jugadores durante el Mundial, narrada con dramatismo y emoción por Ricardo Darín.

En la pelea de la noche por la audiencia comenzó a las 21.15 con Pasapalabra que arrancó con un piso de 4.4, mientras lideraba la película Bestia, en Eltrece con 5.3 puntos, a la espera del debut de Mirtha Legrand. Puntualmente a las 21.30 volvió La Noche de ML, desde Mar del Plata, con un piso de 6,2 que le dejó el cine. Pero a medida que pasaron los minutos, el ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda se puso al frente con un pico de 7,6 puntos.

Lo primero que Mirtha le preguntó a L-Gante, después de que presentaron a sus invitados, fue si había venido con su novia y si se iban a casar. “Nos llevamos excelente, somos el uno para el otro, dejamos que el sentimiento fluya”, aseguró el cantante para salir del paso de manera elegante. Más tarde, la conductora quiso saber sobre la relación con los hijos de Nara: “Con las nenas me llevó súper bien, los varones están más en la suya porque son más grandes. Respeto a sus padres, yo creo que me quieren”, reveló Elián y agregó “Jamaica se lleva muy bien con las hijas de Wanda”, bajo la atenta mirada de la mediática que entró a saludar a la Chiqui y bromeó “me voy a quedar sin trabajo”, por la competencia con Telefe.

Rápida de reflejos la conductora de Bake Off le confirmó a Mirtha que está muy enamorada e ironizó sobre la vez que se conocieron en el Costa Galana: “Vos flasheaste los ruidos que hacíamos con Elián”. “¿Vos decís que no hacían ruidos? Era impresionante, corrían muebles, no sé qué hacían. Yo estaba en la habitación de al lado querida”, aseguró Legrand, ante la risa de sus comensales. Por otro lado, no se privó de reflotar la polémica de Poné a Francella con Peña y Goity que, en su momento, se pronunciaron de manera diferente.

A las 22.30 comenzó Elijo Creer que se impuso con 6.9 mientras que La Noche de ML obtuvo un piso de 4,1 y un pico de 5,9 puntos. Una noche en la que subió el encendido, en comparación al sábado pasado, con más propuestas para los televidentes.

