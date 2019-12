Los planes de Mirtha Legrand para 2020 Fuente: Archivo

Mirtha Legrand fue reconocida por Noticias en la gala de celebración de los treinta años de esa revista, realizada en el Teatro Colón. Feliz por el reconocimiento, habló con LA NACIÓN sobre sus planes para el verano, que la encontrará fuera de la pantalla con un merecido descanso.

"Estoy bien, contenta con gente que me acompaña y quiero. Vino mi hija Marcela para acompañarme. Igual no dejo de estar cansada, pero queda poco de este año así puedo descansar", explicó la diva.

Mirtha confirmó que se tomará una pausa de dos meses de la televisión. "Sigo en eltrece el año que viene pero recién volveré en marzo. Esta temporada termina para mí el domingo 22 de este mes. Me tomaré enero y febrero, para regresar en el sábado 7 y el domingo 8 de marzo".

¿Cuáles son los planes de la diva para el verano? "Descansaré, iré a Mar del Plata, veré teatro y amigos -explica-. Y si no hace mucho frío, en febrero iré a París después de cinco o seis años, seguramente para pasar mi cumpleaños (cumplirá 93 años el 22 de ese mes). Aún no sé si Marcela me acompañará".

Por último, Mirtha no pudo obviar referirse a uno de los temas que preocupa al público y a los seguidores de Pinky: la salud de la mítica conductora, actualmente en la pantalla de la TV Pública. "Me invitaron a su programa, para uno de los primeros envíos. No quise ir. Yo soy de eltrece".

"Vi a Pinky en la fiesta de los personajes de Gente. La noté bien, un poco deteriorada por sus nanas. Sé que su familia la cuida mucho, sobre todo su sobrina Kari. Pero si le hace feliz estar en la tele, que esté". La conductora aclaró que no vio el video que se viralizó en las redes, en el que se veía a Pinky recostándose en el sillón del estudio durante una entrevista con Reina Reech, que luego se mostró como una broma de la conductora.