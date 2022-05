Mirtha Legrand: de la incertidumbre por su vuelta a la televisión al “palito” para su nieto Nacho Viale

Sin dudas, Mirtha Legrand fue una de las grandes figuras de la noche de los Martín Fierro. Acompañada por toda su familia, la diva de los almuerzos no estuvo ternada (ya que durante los dos años de pandemia no hizo televisión) pero fue agasajada con una costosa alhaja de una importante joyería porteña. En medio de su agradecimiento por ese particular gesto, la conductora aprovechó para hablar de su vuelta a la TV y tirarle un palito a su nieto, Nacho Viale.

“Ahí lo tienen a Nacho para preguntarle a ver si vuelvo o no vuelvo. ¿Ustedes quieren que vuelva?”, lanzó la diva desde el escenario poniendo a su nieto en aprietos. “Yo les prometo, les juro, que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos”, expresó “La Chiqui” con un espíritu admirable a pesar de sus 95 años.

Ante tanta incertidumbre, todas las miradas apuntaron a Nacho Viale, quien si bien aseguró que el programa va a volver este año, no especificó aún fechas ni tampoco canal. “Por ahora no vuelven ninguna de las dos, estamos viendo dónde. Todavía no puedo negociar con nadie”, advirtió el productor de StoryLab en una nota con A la Tarde.

Mirtha Legrand en los MF 2022

Lejos de clarificar, sus dichos generaron aún más confusión: “El canal [eltrece] le ofrece un presupuesto que Nacho no quiere agarrar. Tiene prioridad hasta el 1 de junio, si no arreglan Mirtha tiene libre albedrío para irse donde quiera”, explicó Guido Zaffora mientras Luis Ventura aportó un dato nuevo: “Según lo que yo sé, eltrece quiere solo a Mirtha” , indicó.

Mientras que Juana Viale le dijo a LA NACION que por ahora sólo tiene en mente el rodaje de una nueva película, el periodista de espectáculos reveló qué fue lo que habló con “La Chiqui” antes de entregarle la costosa joya.

“Ella me dijo: ‘yo voy a volver’. Y yo le dije: ‘¿A dónde? ¿A eltrece o a América?’ Y ella me dijo: ‘eso no se lo voy a decir’”, reveló. Y enseguida contó qué fue lo que habló durante el corte publicitario: “A mí en los siete minutos que duro el corte, seis y medio fueron retos (…) Que estaba gordo, que me tenía que cuidar, me miraba los zapatos si los tenia lustrados. ¡Por suerte eran de charol! No se le escapa nada”, comentó, entre risas.

Mirtha Legrand al recibir el reconocimiento de manos de Luis Ventura Captura

Y enseguida reveló cómo fue el trasfondo detrás del improvisado agasajo a Legrand. “Lo de la joya no estaba considerado, no estaba programado. Cuando fui a buscar el Martín Fierro de brillantes para Susana, el joyero (como era de una joyería comercial auspiciante de su programa) me dijo: ‘quiero regalarle esto a Mirtha, dáselo’ . Me voy a casa, conté lo que tenía y nadie me dio una respuesta. Mirtha no tenía que subir al escenario”, reveló.

Tras contar que su idea era darle los aros de brillantes mientras Juana Viale agradecía su galardón como Mejor Conductora, Ventura relató cómo sucedió todo: “Sube Juana, pensé que iba a subir Mirtha y cuando veo que se empieza a despedir digo: ‘¿qué hago con la joya?’ Cuando terminó, me mandé y el micrófono estaba sin audio. Marley dijo: ‘vamos a ir a un corte porque tenemos una sorpresa para Mirtha’”, expresó.

“Dan un corte de siete minutos y en ese momento veo que se para Nacho y la acompañan hasta la escalera. En el atril me dice: ‘¿de cuánto era el corte?’ De siete minutos, le digo. Y me dice: ‘ah, yo no sé’”, dando a entender que no iba a aguantar mucho tiempo más parada. “Me preguntaba cada un minuto y yo le contestaba: ‘faltan 30 segundos’ y ella me miraba y me decía: ‘Ventura son largos estos segundos’ y así la fui estirando”, confesó el presidente de APTRA entre risas.