El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

El sábado 15 de noviembre durante la emisión de La Noche de Mirtha (eltrece), Mirtha Legrand fue tajante con Fabiola Yáñez y le hizo un duro reclamo por la fiesta que organizó en la Quinta de Olivos durante el período de pandemia por coronavirus, cuando las ceremonias por fuera del grupo familiar estaban prohibidas.

La mesaza del fin de semana estuvo compuesta por cuatro periodistas: Claudio Savoia, Roberto Funes Ugarte, Yáñez y Mariana Arias, en una jornada donde abordaron diferentes temáticas actuales y también tocaron cuestiones sensibles sobre la vida privada de la exprimera dama y los hechos de violencia de género que habría sufrido de parte del expresidente Alberto Fernández.

Mirtha Legrand recordó la muerte de su hermana y contó que tuvo que ver el entierro por televisión (Fuente: captura de imagen/eltrece)

En medio de la conversación, Legrand fue directa con un tema que causó polémica durante la cuarentena: “El festejo del cumpleaños, de tu cumpleaños, ¿lo organizaste vos?”. En ese instante, Yáñez contestó: “No, no la organicé yo. Había personas que trabajaban en la Quinta”.

“Yo te estoy ayudando para que confieses todo”, insistió Legrand y le extendió su brazo, ya que la expareja de Fernández se sentó a su izquierda. “Hay una cierta antipatía porque en la pandemia quienes no pudieron despedir a sus familiares, que no podían salir de sus casas y tenían gente enferma, de repente ver una fiesta…”, acotó Funes Ugarte.

La justificación de Fabiola Yáñes sobre la festa en Olivos

Ese fue el puntapié para que Legrand recordara a Goldy: “Mi hermana falleció en plena pandemia y yo tuve que verla a través de una televisión. Vi que iba un carrito con el ataúd y yo a lo lejos”.

Tras el pase de factura, Funes Ugarte recordó que durante ese período muchas personas cumplieron con las prohibiciones, pero más tarde vieron cómo la familia presidencial llevó a cabo esa ceremonia con invitados y eso causó descontento social.

Después de unos minutos de oír a los periodistas, Yáñez retomó su justificación: “Por eso le agradezco Mirtha que traiga esto a la mesa. Cada vez que me preguntaron por este tema… Y no voy a cansarme jamás de pedirle disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer. No fue ni ‘un brindis que organizó mi querida Fabiola’, no fue una fiesta lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo: ‘No estuve presente’ y después apareció en una foto. Yo no convoqué ni pedí nada”.

“Pero yo te vi en una foto con una copa en la mano. Se supone que estabas brindando”, sostuvo Legrand. “No, no. Pero fue una cena. Sí, eso sí”, reconoció Yáñez. En ese entonces, Arias aprovechó y recordó: “Pero nadie podía hacer una cena. Yo no pude ver a mi madre. Eso no se podía”.

Fabiola Yáñez afirmó que ella no organizó la fiesta en Olivos durante la pandemia (Fuente: captura de imagen/eltrece)

Luego del ida y vuelta, Yáñez siguió: “Esa gente que estaba en la reunión trabajaba ahí y tenía permiso de entrar y salir, así como todos los ministros. Ese mismo día hubo una actividad y esas mismas personas que estaban trabajando, se quedaron. Pero lo repito, eso no se debió haber hecho y yo no lo organicé”.

Antes de concluir con el tema, la exprimera dama señaló: “El Presidente fue el primero que dijo que no estuvo presente… Y después fue él quien dijo ‘mi querida Fabiola hizo tal cosa’. Yo sé lo que hice en ese lugar y estuvo mal. No me voy a cansar de pedirle disculpas a todos los argentinos, porque sé lo doloroso y soy empática con lo que sucedió”.