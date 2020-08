Mónica Antonópulos sobre Marco Antonio Caponi: "La cuarentena nos está reencontrando" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 15:35

La cuarentena puso a prueba a toda la humanidad, y la estabilidad de las parejas no estuvo exenta a la prueba del extenso encierro. Mientras que muchos no aguantaron la convivencia extrema y terminaron separándose, otros, como Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi, salieron fortalecidos y hoy están más unidos que nunca.

"A nosotros todo esto nos está reencontrando y reconfirmando que tenemos una manera de ver las cosas igual", le contó la actriz a Catalina Dlugi durante una entrevista en Agarrate Catalina, porLa Once Diez/Radio Ciudad. "Lo único que puede hacer sostenible una estructura de familia en esta cotidianidad es el amor real, el crudo, con todo lo que te implica. Con Marco nos estamos reconfirmando como buenos compañeros de vida", agregó.

Durante la entrevista, Mónica recordó la primera cita con su actual pareja, en donde terminaron borrachos los dos y ella se golpeó la cabeza tan fuerte que el actor se asustó. "Yo soy medio anti heroína, y en todas las cosas que deberían responder a ciertos patrones imaginarios, siempre termino rompiéndolos, no los puedo sostener", dijo entre risas.

Además de hablar sobre su relación con Caponi, la actriz volvió a reflexionar sobre la maternidad y recordó el momento en el que dijo públicamente que el nacimiento de Camilo, su hijo mayor fruto de un noviazgo con Coraje Àvalos, rompió la pareja en mil pedazos. "Hace poquito, justo a través de un posteo, una colega feminista puso que para hacer una revolución necesitás una amiga. Le agradecí la publicación porque resumió mi sentir y ella me agradeció lo que dije de la maternidad en su momento".

Efectos colaterales del coronavirus: ocho parejas de famosos que se separaron en la cuarentena

"Yo creo que en ese entonces la sociedad todavía no podía sostener semejante mentira y artificio de generar un peso y una obligación al hablar de una parte maravillosa de la vida, como el ser mamá", continuó explayándose Antonópulos, quien también tuvo al pequeño Valentino hace dos años. "No voy a decir en la tapa de una revista que me siento más sexy que nunca, cuando toda mujer sabe que es un momento de aceptarse y reencontrarse después de que el cuerpo pasó por una transformación. Por suerte si hoy volviese a decir esa frase, seguramente tendría otro alcance, así que vamos bien".