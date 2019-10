El actor contó en una entrevista televisiva cómo se preparó para la primera cita con su novia y cuál fue el inesperado resultado Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 18:23

Marco Antonio Caponi contó cómo fue su primera cita con Mónica Antonopulus. Fue en el programa que conduce Verónica Lozano por Telefe, Cortá por Lozano. "Nos conocimos trabajando en Vecinos en guerra, y nos reencontramos en La Leona. Nos hicimos muy amigos, compartimos bastante y cuando terminamos, empezamos a chatear. Como a ella le interesa la astrología, me hice un curso de cuatro meses. La primera cita fue tremenda", rememoró.

"Fuimos a una cantina en San Telmo, la pasamos bárbaro, empezamos a tomar chupitos y había un mozo que nos servía todo el tiempo. Espectacular. Volviendo a casa, me dijo que vayamos al cumpleaños de una amiga, pero estaba quebrada y al rato de llegar ya estaba en el piso. Volvimos al auto, y camino a su casa, bajó la ventanilla y empezó a vomitar", siguió contando el actor.

Pero la cita no terminó allí: "La entré a la casa, se golpeó la cabeza y yo no podía ni levantarla porque también estaba borracho. Le tomé el pulso porque me asusté. Y a los dos años éramos padres", recordó Caponi. "Al día siguiente salió en algunos medios que habíamos ido a Liverpool a encontrarnos y mi mamá me llamó para preguntarme si estaba en Londres".

El romance continuó, ya llevan tres años juntos y son padres de Valentino, de un año y medio. También vive con ellos Camilo, de 7 años y fruto de la relación de Mónica con el actor Coraje Ávalos.

Sobre su rol de padre, Caponi contó que le cuesta ponerle límites a su hijo. "No sé poner límites, es algo que voy a tener que seguir aprendiendo. ¡Es tan misterioso ser padre! Hoy me desvela más eso que el trabajo. Hablamos mucho con Mónica, tratamos de adelantarnos pero los chicos tienen sus ritmos", reflexionó.

Actualmente, el actor hace un unipersonal todos los domingos en Timbre 4: El romance del baco y la vaca. Además, en la enstrevista se refirió a uno de sus últimos éxitos en la televisión, Sandro de América, en la que interpretó al ídolo de la canción en su edad adulta: "Fue una conquista porque me enteré que estaba el proyecto y le pedí a mi representante que me consiguiera una audición. Cuando me dijeron que quedé, me volví loco".

Nacido en Mendoza, se mudó a Buenos Aires a los 22 años, para ser actor. "Quise estudiar ingeniería biomédica, porque me salía bien la química, la matemática, la física. Tenía que hacer un test vocacional que duraba tres días y falté dos, por lo que no me dejaron rendir. Y lejos de sentir angustia, estaba re contento".