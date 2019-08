Mónica Antonópulos: "A mí me conmueve la maternidad, pero es mucho trabajo"

En una entrevista televisiva, la actriz contó cómo la transformó la llegada de su primer hijo Crédito: Instagram

"La joggineta es un viaje de ida; me cuesta ponerme tacos", contó Mónica Antonópulos en el diván de Verónica Lozano, después de mostrar un original look años 60, con medias debajo de las sandalias.

"Quería tener la casa de la Barbie, pero mi padre se confundió y me trajo la casa de Pin y Pon", relató entre risas sobre su infancia de clase media, al admitir que no era parte de las "niñas populares". "Empecé en la actuación estimulada por mi madre, que me acompañaba. A los 20 supe que me gustaba, pero al principio me gustaba ser conocida", contó en Cortá por Lozano.

Madre de Camilo (de 7 años, fruto de su relación con el actor Coraje Ábalos), y de Valentino ( de 14 meses, de su actual pareja con el actor Marco Antonio Caponi), relató: "El mayor nació cuando yo tenía 30 años. Todo fue distinto. Es otra maternidad y otra madurez. Un primer hijo te lleva puesto. Es un ser que llega y te desborda. Al hombre le pasa otra cosa". Además, agrego: "A mi me conmueve la maternidad, pero es mucho trabajo. Todo el tiempo me toco el silbato: ¡¿Qué estoy diciendo?! Y me veo reflejada en mi madre".

Sobre su relación con la prensa aseguró: "Me cuesta lograr un ida y vuelta. Sentarme a hablar y que me hagan preguntas como '¿cuántas veces te gusta tener sexo?'. No me gusta sentir que tengo que estar protegiéndome".

Y detalló que pasa mucho tiempo consumiendo redes sociales. "Noto que me genera ansiedad. Podría estar haciendo otra cosa. Es un tema hasta en la pareja. Creo que nos pasa a todos. Ves y pensás: 'Mi vida es una mierda'", rió al contar.

Finalmente, sobre su vínculo con Caponi contó: "Buscamos hablar. La pareja es con trabajo, entendiendo los procesos de cada uno".