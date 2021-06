Moria Casán habló de su romance con Fernando “Pato” Galmarini: “Estoy viviendo un momento divino”

Se conocieron en 1991, cuando él fue invitado a su programa A la cama con Moria. Tres décadas después, confirman su romance. “Tengo un crush con mi profe de historia del peronismo”, confesó hace unos días Moria Casán, en referencia a Fernando “Pato” Galmarini. Desde entonces, su palabra se convirtió en la más buscada y este mediodía Intrusos la encontró: “Estoy viviendo un momento divino”, lanzó aunque no quiso dar demasiados detalles.

En el marco de la reapertura de los teatros, la actriz y conductora reapareció en la escena pública para regresar con las funciones de Brujas. Allí, habló de cómo se están preparando para volver a las tablas, aunque abandonó la nota cuando el cronista de América le preguntó por su romance con el reconocido hombre de la escena política de los ’90. “Moria te vemos muy bien del corazón, ¿Cómo estás?”, le preguntó Alejandro Guatti, intentando conseguir algo más de información al respecto.

Sin embargo, la exvedette no quiso dar demasiados detalles: “Divina, como siempre”, comentó mientras seguía caminando. Ante la insistencia del movilero, Moria aclaró: “¿Vos alguna vez me viste viviendo algún mal momento? Esta vez, todo divino, todo en su totalidad, pero no voy a hablar”.

Si bien ella no quiso ahondar en el tema, la que sí lo hizo fue su íntima amiga y compañera de teatro, Nora Cárpena: “Mientras ella esté feliz, a mí me parece bien”, expresó. Tras advertir que no va a hablar de intimidades, la actriz indicó: “Yo no hablo de los temas de mis amigas, hay cosas que me enteré como amiga. Lo importante es que esté feliz y lo está. Se lo merece”.

En cuanto al hombre que conquistó su corazón, Cárpena opinó: “Creo que es una persona que la hace feliz y eso es suficiente. No lo conozco personalmente, políticamente sé quién es”, concluyó.

