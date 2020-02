La conductora tuvo una charla sin filtro con la exnovia de Sergio Denis Crédito: Captura de video

Moria Casán entrevistó a Verónica Monti, la exnovia de Sergio Denis, y mantuvo una charla sin filtro. La expareja del cantante volvió a la escena mediática esta semana y contó que está desempleada, a punto de ser desalojada del departamento donde vive con sus dos hijos -de 4 y 6 años- y que incluso pensó en terminar con su vida. Ante este panorama, la conductora de Incorrectas usó más que nunca su lengua karateca y no se guardó ninguna pregunta.

Un día antes de visitar el programa de la diva, Monti había dicho en Hay que ver (elnueve): "Si no fuese por mis hijos, no tendría motivos para vivir". Sus declaraciones llamaron la atención de Moria y después de escuchar su relato, le preguntó directamente: "¿ Pensaste en ejercer la prostitución como salida para poder llevarle un plato de comida a tus hijos?".

Sorprendida por la pregunta, Monti respondió: "No, la verdad que no. Sí me lo han ofrecido mucho, incluso públicamente. En mi Instagram me han propuesto pasar una noche por cierta cantidad de dinero, pero he tenido la oportunidad de entrevistar hace unos años a dos mujeres que ejercían, y es tanto el sufrimiento que llevan dentro, que a mí no me da el alma".

Más adelante, la exnovia de Denis se explayó sobre su situación: "Me echaron de mi trabajo por ser mediática, por estar en la tele, y en 2019 no hice cosas muy productivas. Aparecer en la televisión, no sé, es como que te marea un poco". La conductora la interrumpió y volvió a preguntarle: "¿Y si estás en esta situación tan desesperante, serías empleada doméstica o niñera?". Monti le respondió un tanto incómoda: "Y sí, sí lo haría".

Sobre el final, la exnovia del intérprete también habló de la causa legal que inició contra el padre de sus hijos: "El papá de los chicos me debe mucho dinero y no se hace cargo. Ahora hubo que intimar al abuelo de los nenes, y no se presentó a las audiencias porque está de vacaciones en Europa. Lo que sigue es un aviso de embargo. Me siento muy sola con todo esto".