Moria Casán, en Confrontados, recordó las cenas que organizaba para Carlos Menem y quiénes eran los habitués

Mucho se habla sobre la biopic de Carlos Menem que producirá Amazon Prime Video y se empezará a grabar el año próximo. Una de las que posiblemente aparezca en esa serie es Moria Casán, que supo ser amiga del expresidente argentino. "Carlos era lo más seductor que había. A mí nunca me sedujo porque yo era como el clown del rey. Adoraba mi personalidad y me quería muchísimo. Me regaló una Ferrari chiquitita y otros autitos y un chocolate. Lo conocía de cuando todavía había caminos de tierra en La Rioja y yo hacía revistas. Me llamaba para que le organice cenas en la quinta de Olivos y llevaba todo tipo de gente: Ethel Rojo y su marido, Adriana Salguerio y su marido, Carlos Pisanú... Eran cenas súper amables, relajadas, hablábamos de todo. La primera vez que me llamó pensé que era una joda de Tinelli. Se reía conmigo porque yo decía que De La Rúa era un balde de rivotril. Una vez fuimos con mi pareja de entonces (Luis Vadalá) a ver un partido con él. Creo que fui la primera dama que entró a Olivos después de que se fue Zulema", detalló Moria Casán en Confrontados, por Canal 9.

Sobre el romance de Carlos Menem y Graciela Alfano, Moria también tuvo algo que decir. "Alfano tiene otra cara, otra nariz, otros ojos. Está muy mayor, muy vintage. Es espléndida, pero cambia mucho siempre. Tuvo un romance pero no fue única, como ella cree, porque para él no había una sola. Parece que era un gran amante. Impresionante, dicen".

Su distanciamiento de Soledad Silveyra

Hace tiempo que Moria está enfrentada con Soledad Silveyra, a quien llama Solicienta. "Tiene estrategias a las que se le ven los hilos. Se quiere chorear todo el show. La vi en el nuevo programa (Mujeres de eltrece) y me gustan los programas de mujeres, porque estoy podrida de ver tantos hombres. Ahora, que haya minas que atrasen, no va. Que nos suelte a Nacha (Guevara) y a mí. Basta. Atrasa Soledad con esa cara de 'yo no fui' y tratando de compañeras a las chicas más jóvenes. Es abuela; no le creo nada. Las minas grandes tenemos que superarnos y decir lo que nos parece. Yo no tengo doble discurso. Cuando alguien no me cae, no me cae. Podría trabajar con ella porque casi todo el mundo es intrascendente".

Finalmente, la Casán habló sobre su relación con Nacha. "Preferiría no hablar porque ya fue. Hay algo en stand by. Tenemos una amistad linda y la quiero como persona pero está sobrevalorada como actriz y no creo que sea prestigiosa. Me parece un ser frágil, indefenso, a quien me dan ganas de proteger. En el Bailando por un sueño temblaba y se quedaba con ganas de decir cosas. De mi aprendió esa impronta. A los amigos se los quiere como son", aseguró la Casán.