Moria Casán reveló detalles de su casamiento con Humberto Poidomani

Moria Casán contó los detalles de su casamiento con Humberto Poidomani

En el mes de diciembre, Moria Casán sorprendió a todos al revelar que se había casado con Humberto Poidomani en Florencia, Italia. Invitada a PH: Podemos Hablar , la diva reveló algunos detalles de esta unión y de su pareja, que vive en Miami y a quien no ve desde hace seis meses.

"Me volví a casar de manera simbólica con un hombre maravilloso, un señor que se dedica a las artes y que fue el dueño de la noche porteña durante los 60 y los 70", expresó la morocha. "Fue el 28 de diciembre, ahí me puso este anillo de titanio y oro blanco".

Con su frescura de siempre, Moria relató como fue el encuentro en Buenos Aires que terminó en boda. "El año pasado estaba con un amigo mío y mis dos nietos cenando en un restaurante cuando veo que entra un tipo muy grandote y siento como que se asusta. En ese momento pensé que lo conocía, pero no le di mucha importancia y me fui al toilette. Cuando vuelvo veo que estaba Graciela Borges, que había ido al lugar con él, y me acerqué a saludarla".

"Ahí mismo la Borges me mira y empieza... 'dice mi amigo que vos le encantás porque sos la única mujer que hace, dice y siente siempre lo mismo'. Graciela me contaba tantas cosas que decía él que, según me cuentan porque yo no me acuerdo, yo disparé, 'si soy tan especial para vos nos tenemos que casar'. Lo dije en joda y me fui".

Humberto se tomó en serio el comentario y decidió dar un paso para acercarse a la conductora. "Al otro día recibo una obra de arte de él estupenda, así que le pedí a Borges el teléfono y lo llamé para agradecerle. Esto era un martes o miércoles, y me dijo que el lunes se iba pero que podíamos cenar antes".

"Lo pasé a buscar yo porque él no maneja, y cuando bajé del coche lo agarré del brazo. Empezamos a caminar, nos sentamos en el restaurante y cuando nos ponemos a hablar me dice que le había dicho a sus hijos figurativos que iba a salir a cenar con su futura madrastra", agregó, revelando que estos dos hijos de los que hablaba eran Adrián Suar y Marcos Carnevale.

Los días pasaron y Poidomani no podía dejar de pensar en Casán. "Una tarde estaba en casa y recibo un llamado de él. '¿Vos te querés casar conmigo?', me dice. 'Bueno', le contesto, y me cuenta que nos vamos a casar en Florencia. A los pocos días nos encontramos en Roma, viajamos un poco por Italia y nos casamos".

"Fue un casamiento simbólico y legal", aclaró la diva. "Tengo una profunda admiración por él. Yo siempre tuve admiración por los tres hombres que considero de mi vida, Carlos Sexton, el padre de mi hija, Castiglione, y este", aseguró. "Él es todo lo que está bien, nos orgasmeamos con la literatura . Ahora estoy leyendo la metamorfosis de Kafka, él me habla de eso y yo me toco", agregó picante como de costumbre.

Moria también aseguró que no han compartido mucho tiempo juntos, pero que han tenido encuentros íntimos. "Sí, estuve con él. En Florencia compartimos habitación". Lo más particular de esta relación, es que no se ven desde el momento en que dieron el 'sí, quiero'. "Él vive en Miami, por eso nos vimos solo 15 días. Yo me casé un sábado y el domingo me volví para Argentina. No lo veo desde el 28 de diciembre".

"Yo le dije que no nos íbamos a ver nunca más, y él le quedó eso en la cabeza", finalizó revelando una predicción, que espera que no se cumpla.