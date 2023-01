Moria Casán y Fátima Florez protagonizan la primera guerra mediática y judicial del verano: “Se pasó un poquito de rosca”

escuchar

Enero llevaba apenas unos días cuando la primera gran guerra del verano empezó a mostrar sus hilos. Es que Moria Casán, históricamente enfrentada a Fátima Florez, se enojó y comenzó a dar pistas sobre el disgusto que le genera que la imitadora la interprete en Fátima es Mundial, el show con el que se luce en Carlos Paz . Luego de algunos testimonios y entrevistas, donde se refirió puntualmente al tema, la exvedette lanzó ayer un comunicado de prensa en el que dejó en claro sus intenciones: explicó que el uso de la marca Moria deberá ser aprobado primero por ella y que, además, podrá exigir un cobro por el derecho de uso. Consultada por Intrusos en el Espectáculo, Fátima se mostró algo sorprendida.

“De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Ana María Casanova, propietaria de la imagen y marca ‘MORIA’, (…) el uso y lucro que generen terceras personas con la misma deberá ser aprobado por la titular, quedando a su criterio el reclamo del cobro del derecho exclusivo de uso”, reza el texto que llegó ayer luego del mediodía a todas las redacciones y producciones de programas de televisión que hablan del mundo del espectáculo. Así, Moria dejó en claro su postura y abrió fuego contra Florez.

Según resaltaron en la mesa del programa que conduce Florencia de la V, son varios los artistas que se han puesto en la piel de Casán, y ella siempre fue muy generosa con todos ellos -resaltó Pablo Layus-. Por ese motivo, la acción de la artista parece estar dirigida de forma directa a Fátima y su trabajo. En ese sentido, Pampito agregó que Moria no quiere que la dejen de imitar, sino que lo que busca es decidir quién puede imitarla y quien no.

“Yo estoy súper tranquila, súper relajada, porque sé con el profesionalismo que interpreto no solo el de ella, sino todos los personajes que hago”, explicó Florez en una nota que ofreció al envío de América TV. “Como Fátima predijo hace unos días, oh, Moria está por estrenar algo”, siguió y dio a entender que lo que busca Casán es hacer prensa por su regreso a las tablas con Brujas. “Es una bruja Moria, hacerme lo que me está haciendo” , disparó luego.

Luego de la dura frase que le dedicó a su enemiga, Florez buscó bajar el tono de sus dichos. “Seguramente no necesita prensa, pero viste, a Moria le gusta…”, siguió. Por último, explicó que su marido, el productor de su espectáculo, habló con gente muy cercana a la exjurado del “Bailando por un Sueño” y le aseguró que está todo bien, que ahora en el escenario no la nombra y hace referencia a ella como la One y que nunca le llegó ninguna notificación al respecto.

Fátima Florez imitando a Moria Casán en ShowMatch captura de video

“En Argentina tenemos millones de imitadores, muchos hacen a Moria y nada. Puede ser que a ella no le guste y está en todo su derecho, pero si hay alguien que se caracteriza por actualizar los personajes y hablar del día a día soy yo”, analizó, y explicó que para ella sigue siendo “un juego que se pasó un poquito de rosca” y que si realmente molesta va a retirar el personaje. Sin embargo, como para tirar más leña al fuego, Florez cerró la charla con Intrusos haciendo un chivo de su obra con la voz y los gestos de Moria Casán y con una de sus frases más icónicas: “Si querés llorar, llorá”.

Fede Bal y Carmen Barbieri, en bandos distintos

Ayer por la noche, Federico Bal aprovechó que no tenía función con Kinky Boots, la obra que protagoniza también en Carlos Paz, y fue al teatro a ver el espectáculo de Fátima. Invitado a subir al escenario, se prestó a un ida y vuelta con Florez personificada como Carmen Barbieri en el que entre otros temas se mencionó el conflicto de la imitadora con Casán. “Moria no quiere que la haga, pero yo sí quiero que me haga porque eso me honra. A ver si Moria también me hace juicio a mí que hace 20 años que la hago”, disparó “Vos tenés que hacer a todas, es un homenaje. Que vos hagas a figuras es hermoso”, le devolvió Bal.

Luego de su regreso a Mañanísimas tras sufrir un problema de salud, Carmen Barbieri también habló del conflicto. “Lo que dice Moria, que ella es una marca, es verdad”, señaló la conductora. Luego, explicó que está bien que Casán busque cobrar si alguien utiliza su nombre para trabajar -si así ella lo quiere- si lo tiene registrado. “Ella es su propia empresa”, destacó. Luego, analizó que no es un tema de enojos o de broncas, sino más bien es un tema de “querer cobrar”. “¿Vos cobrarías por una imitación?”, le preguntó el periodista. “No, pero yo no soy Moria, Moria es una empresa. Ella tiene una carrera maravillosa. Yo no me puedo comparar con Moria”, aseguró.

