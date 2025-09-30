Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina este martes 30 de septiembre

Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el 12 de septiembre, día en el que sufrió un accidente cuando viajaba en su moto. El joven continúa en estado crítico y es su expareja, Daniela Celis, quien comparte diariamente las actualizaciones sobre su cuadro de salud. En esta oportunidad, dio a conocer datos precisos del estado favorable que está transitando el joven después de tres semanas en terapia intensiva.

“Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, comenzó diciendo la ex Gran Hermano. A su vez, remarcó que de a poco el participante de la edición 2022 del reality pudo comenzar a mantener diálogos con sus familiares y a tomar noción del siniestro que vivió.

“Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”, remarcó Celis y sumó un emoji de corazón rojo. Rápidamente, este comunicado se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de personas festejaron la evolución del joven de 22 años.

El posteo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina en redes sociales (Foto: Historias de Instagram @danielacelis01)

“Qué enorme bendición. ¡Vamos Thiago!“, ”Siguen las noticias esperanzadoras. Mandamos buena energía para Thiago" y “Seguimos mandando todas las buenas vibras y oraciones para Thiago Agustín Medina”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.

La conmovedora dedicatoria de Santiago del Moro a Thiago Medina en los Martín Fierro

El pasado lunes 29 de septiembre se celebraron los premios Martín Fierro 2025, los cuales tuvieron como conductor estrella a Santiago del Moro. Además de anunciar los ganadores de gran cantidad de ternas, el conductor de Gran Hermano decidió tomarse unos minutos para hablar sobre el estado de salud de Thiago Medina y enviarle todo su cariño en este duro momento a todos sus familiares.

“Ya que hablamos de Gran Hermano le mando un beso fuerte a Dani y a Thiaguito. Dale, ¡vamos Thiago! ¡Fuerza! Desde acá ¡fuerza campeón!“, exclamó y se llevó su puño al corazón, haciéndole saber su incondicional apoyo a la distancia. Este gesto fue muy agradecido tanto por la familia como por los fanáticos de Thiago, entendiendo la importancia de que se siga visibilizando su caso ante la gran cantidad de problemas económicos que estarían atravesando sus parientes.

Santiago del Moro le mandó un mensaje de apoyo a Thiago Medina

Según declararon Daniela Celis y “Camilota”, la hermana de Thiago, los viajes hasta el centro médico sumado a la gran cantidad de horas que pasan en el hospital no les estaría permitiendo poder seguir trabajando tanto en sus redes sociales como en campañas publicitarias y programas de televisión. “Para mí todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades, marcas que retomar y cumplir. Esto es muy difícil, yo paré mi vida, lo dije muchas veces”, explicó Daniela Celis en un video. Y agregó: “Sé que tengo que retomar, sé que también el trabajo es el fin en común de nuestras nenas. Y sé que tengo que estar para poder sostener todo. También sé que tengo un sorteo vigente con ustedes, que estoy muy feliz de hacerlo todos los meses”.