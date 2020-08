Nació el primer hijo de Lea Michele

En las últimas horas, Lea Michele dio a luz a su primer hijo: "Todos están muy felices" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2020 • 19:28

La protagonista de Glee, Lea Michele, se convirtió en mamá por primera vez tras dar a luz a un niño, que nació el viernes 20 de agosto en la ciudad de Los Angeles. Según pudo confirmar la revista People, la actriz y su marido, Zandy Reich, están muy contentos con la llegada del pequeño.

"Todos están felices y con buena salud. En este momento se encuentran extremadamente agradecidos", le contó una persona cercana a la familia al medio estadounidense. "Él es un bebé muy tranquilo, al menos por ahora", agregó esta persona.

Hasta el momento, ni la pareja ni sus representantes hicieron un anuncio oficial y tampoco revelaron el nombre del niño. Tanto la actriz como su esposo se mantuvieron en silencio, disfrutando puertas para adentro de sus primeros días como padres.

Lea y Zandy comenzaron a salir en julio de 2017, y él no tardó demasiado en proponerle casamiento. Luego de su relación con Cory Monteith, su coprotagonista de Glee que falleció en 2013, la llegada de Reich hizo que Michele le diera una nueva oportunidad al amor, pasando por el altar y decidiendo agrandar la familia durante el 2020.

Quedar embarazada no fue sencillo para la estrella, quien reveló en septiembre pasado que padece síndrome de ovario poliquístico, lo que provoca un aumento de hormonas y por consiguiente, infertilidad y menstruación irregular en determinados casos. Después de acudir a varios especialistas que no lograron identificar su problema y le recetaban diferentes medicamentos y tratamientos, encontró a un médico que le diagnosticó la enfermedad y le recomendó un cambio en su dieta. Desde entonces, Michele pudo controlar los cambios de peso y el acné en su piel, pero tardó un tiempo en compartir su experiencia. "Soy muy afortunada porque hay casos mucho más extremos del síndrome de ovario poliquístico con los que las mujeres tienen muchas dificultades. La mía no es tan intensa", comentó a la revista Health.

Las últimas semanas de embarazo no fueron fáciles para la cantante, quien recibió duras críticas tras la muerte de su compañera de elenco, Naya Riviera, y después de que la acusaran de realizar comentarios racistas contra una de sus compañeras de Glee.

Dejando de lado las controversias, el pasado lunes 17 Lea subió a sus redes sociales la última postal "con panza". La actriz publicó en Instagram una dulce foto de ella caminando por la playa, luciendo un vestido blanco que dejaba a la vista su avanzado estado de embarazo.