Nadia Di Cello hizo un desesperado pedido de ayuda en su cuenta de Instagram, tras el escándalo de narcotráfico por el que detuvieron a su marido Crédito: Twitter Nadia Di Cello @nanii7a

Nadia Di Cello, la exestrella infantil de Chiquititas, hizo un desesperado pedido a través de sus redes sociales, tras el escándalo de narcotráfico por el que su marido fue detenido a mediados de noviembre. La actriz aseguró que está pasando una situación económica muy difícil y le pidió a sus seguidores que la ayuden a conseguir trabajo.

Recordemos que su esposo, Fernando Migliano, fue acusado de venta de estupefacientes y tras su detención lo llevaron al penal de Olmos. Juntos son padres de dos pequeños, y están casados hace un año y medio. "Estoy pasando el peor momento de mi vida; jamás me vi envuelta en nada, y tenía una carrera que nunca se basó en el escándalo", expresó en aquel momento la actriz.

Nadia Di Cello le pidió a sus seguidores de Instagram que la ayuden a conseguir trabajo Crédito: Instagram @nadiadicello

A poco más de un mes de conocerse el mal momento que atraviesa, se sinceró en sus historias de Instagram y apeló a la solidaridad: "Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente". Y agregó: "Me cansé de pedir ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo, por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes".

Luego le habló directamente a sus más de 114.000 seguidores: "Si saben de algún trabajo ténganme en cuenta, ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. ¡Gracias, los quiero!". En sus últimos posteos se mostró junto a sus dos pequeños, y aseguró que "no permitirá que nada malo les pase".

En noviembre la actriz había aclarado que a pesar de la notoriedad mediática que tomó el caso de su marido, no iba a desaparecer del mundo virtual: "Yo no me voy a ocultar de mis redes porque no hice nada; hace mucho tiempo vengo sufriendo en silencio y siendo fuerte por mis hijos, y realmente nadie sabe lo que hace casi nueve meses estoy viviendo, que es un horror en todos los sentidos".