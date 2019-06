Las incómodas preguntas de Carla Conte a Nancy Duplaá

Este miércoles se dio a conocer un extracto de la entrevista que se emitirá hoy en Confrontados, en la que la actriz habla sobre el comienzo de su relación con Pablo Echarri, y también sobre Adrián Suar, Natalia Oreiro y Luis Brandoni

Una charla de chicas. De chicas que se caen bien. Eso es lo que se ve en el avance que Rodrigo Lussich subió a las redes sobre la entrevista que su compañera, Carla Conte , le realizó a Nancy Dupláa para el ciclo Confrontados.

Claro que, a veces, la confianza posibilita que las preguntas sean más íntimas y, también, algo incómodas. Y eso fue lo que pasó. En ese extracto se ve cómo, sin perder la sonrisa, Conte le pregunta a la actriz sobre cómo comenzó su relación con Pablo Echarri y también sobre cómo reaccionaría si su marido acepta protagonizar una novela junto a su ex, Natalia Oreiro .

Como si fuera poco, Conte le recuerda las palabras que Dupláa le dedicó las autoridades de ElTrece en una entrega de los premios Martín Fierro, por la decisión del canal de cambiar varias veces de horario al unitario que la tenía como protagonista, Socias. Esas palabras provocaron, en su momento, un distanciamiento con su amigo, Adrián Suar .

En el clip se ve cómo, siempre calma y algo risueña, Dupláa va respondiendo, pero sin privarse de señalar que aquellas preguntas le resultaban algo incómodas."Cuando vos te enamorás de un hombre, de una mujer o de quien sea, hay algo que te atraviesa y no lo podés entender. En este caso, cerraban un montón de cosas", explica sobre el comienzo de su relación con Echarri, durante las grabaciones de Los Buscas de siempre, mientras ella estaba en pareja con Matías Martin.

Luego, Conte, riendo, le dice que "por la cucaracha" la productora le pide que le pregunte si se bancaría un protagónico de Echarri junto a Oreiro. Dupláa entra en el juego: "¡Qué mala es!", responde primero, refiriéndose a la supuesta productora y, sin inmutarse, responde que sí. Y luego, riendo, aclara: "Si se necesita, bueno".

"Yo hice mucho trabajo para lograr una inteligencia emocional, para tomar buenas decisiones, sin joder a nadie y pasarla bien. Eso me facilita las cosas a la hora de desactivar quilombos", expresa la actriz, más seria, en otro tramo de la entrevista.

Sobre su discurso en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de 2008, primero se hace la desentendida ["¡No me acuerdo!", dice] y después, más seria, expresa: "Es el resultado de haber juntado veneno y de no haberlo canalizado en tiempo y forma". También tranquilizó a Conte asegurando: "Adrián me quiere", aunque aclara que el enojo del gerente de programación de ElTrece duró "varios años".

Al final del clip, se escucha a Dupláa haciendo, entre risas, un recuento de las preguntas del incómodo cuestionario al que fue sometida, que, además de su pelea con Suar y de la relación de su marido con Natalia Oreiro, incluyó a su vida sexual y a su convivencia con Luis Brandoni durante la filmación de la película El retiro.

La entrevista entera, que se extendió más de los 20 minutos previstos, podrá verse este jueves por el programa de El Nueve.