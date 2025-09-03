Natalia Oreiro se diferenció de Francella y defendió al cine argentino “de autor”

En la avant premiere de su nueva película La mujer de la Fila, Natalia Oreiro no sólo opinó del cine nacional, un tema de debate y polémica en la política argentina por los subsidios del Estado, sino que también se diferenció de Guillermo Francella, que protagonizó el éxito de Homo Argentum.

A la actriz uruguaya le consultaron durante el evento sobre el cine argentino, luego de que Francella cuestionara el mes pasado cuestionó que algunas producciones del cine nacional son “muy premiadas” pese a que “le dan la espalda al público”, que “no representan a nadie” y que son vistas por “cuatro personas y la familia del director”. Todo esto en medio del furor por Homo Argentum en la pantalla grande.

“Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, que sea respetada su expresión, aunque uno no esté de acuerdo”, introdujo Oreiro, que trabajó en numerosas producciones argentinas y también compartió elenco con Francella.

En ese contexto, la actriz ahondó: “En lo personal, creo que hay que hacer cine de todo tipo de género. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla”. Así, se diferenció de su colega tras las críticas de que hay producciones que tienen éxitos pese a que no son representativas.

En diálogo con América TV, Oreiro agregó: “A mí, siendo una actriz popular, me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine y que se identifique, que se ría, pero también creo muy necesario el cine de autor, el cine emergente, las óperas primas. Nuestro cine es nuestra historia".

Puntualmente, respecto a la polémica por los dichos del protagonista de El Encargado, Oreiro expresó su cariño por el actor. “A Guillermo lo quiero mucho porque hice mi primera película con él. Imaginate si no lo voy a recordar con cariño. Es un tanque”, sostuvo. Igualmente, reveló que todavía no la vio: “Voy a ver su película y le voy a mandar la invitación para que vea la nuestra”.

Sin embargo, luego expresó: “Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Yo abogo por la diversidad de proyectos, de opiniones. Creo que pueden convivir”.

En otro tramo del diálogo con el móvil, la actriz uruguaya insistió: “Estamos en un momento difícil. No solamente en nuestra industria. Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado. El país está complicado, el mundo está complicado, pero creo que hay que seguir haciendo cosas y creo que, por el contrario de intentar separar un público del otro, hay que hacer cosas que a la gente le emocionen y la haga conectar. Lo que necesitamos es conectar y el cine nos conecta con eso”.

“Decirle a una persona, cómo tiene que ver una película, cómo tiene que pensar para ver determinado cine, me parece que es subestimar al público. Yo jamás le diría al público que tiene que ver una película por su ideología. No. El arte no es eso. El cine no es eso”, cerró.

Qué dijo Francella

En sus declaraciones realizadas durante una entrevista en el canal de streaming Olga, Francella dijo que ese tipo de cine es visto por muy pocas personas, y que muchas veces no logra generar identificación con la audiencia. “Van cuatro al cine, y la familia del director, porque son obras de arte pero que no representan a nadie”, desafió.

“Ves un globo dos minutos y decís: ¿qué pasó? Todo eso a veces es denostado, pero a veces es muy valorado”, dijo. En ese sentido, Francella remarcó que lo importante en una película es que genere identificación con el espectador. “Lo popular siempre es como medio denostado porque es sinónimo de comercial. En ese sentido no comulgo yo”, señaló.