Nicki Nicole habló por primera vez tras la muerte de su papá

Diez días después de la muerte de su papá, Nicky Nicole se refirió por primera vez a este difícil momento que está viviendo. La cantante utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño y expresar la tristeza que atraviesa.

“ Paso por acá para agradecerles por todo el amor que me han hecho llegar estas semanas que han sido difíciles para mí ”, comenzó escribiendo. “ Estoy un poco alejada de las redes estos días , por eso me tardé quizás en subir algo respecto a estos últimos shows que han sido mágicos, pero bueno, acá estoy ahora”, añadió la joven, que siguió trabajando a pesar del dolor.

“Gracias de corazón por lo que me hicieron vivir en Cosquín, gracias Lula Bertoldi por acompañarme y por ser tan única. Gracias a ustedes por conectar con mi música y por estar siempre acompañándome. Espero estén muy bien. Los quiero mucho”, culminó. El mensaje fue acompañado de varias imágenes de la artista en el Cosquín Rock, en donde se presentó el fin de semana pasado.

El sentido posteo de Nicki Nicole

Sergio Cucco murió en Rosario, a los 56 años, luego de haber atravesado una larga enfermedad . En el momento de su muerte, la cantante se encontraba en Costa Rica, país en el que se presentó en el Picnic Festival Centroamérica.

La familia Cucco siempre vivió en Echesortu, un barrio de clase media cercano al centro de Rosario, por el que Nicki se movía en su bicicleta BMX roja, similar a la que aparece en el videoclip de “Wapo Traketero”. Cucco tuvo muchos trabajos, en general vinculados a los autos: fue mecánico casi toda su vida, también taxista, y en los últimos años tuvo un lavadero. La mamá de la cantante, Liliana Villella, es ama de casa y trabajó como niñera.

Además de Nicki, el hombre tenía otros tres hijos: Kevin, Guido y Micaela, quien trabaja con la cantante. “Antes de que yo naciera, mi viejo tomó muchas malas decisiones, pensando que iban a salir bien y salieron mal“, le explicaba la cantante a la revista Rolling Stone, hace algún tiempo, para contar cómo los Cucco transitaron la tremenda crisis desatada en 2001. “Capaz tenía un laburo buenísimo y lo dejaba para hacer otra cosa. No se daba cuenta de que atrás tenía una familia, una mujer que no trabajaba porque en ese momento no estaba muy normalizado que laburen fuera de la casa. Él decidía por sobre todo”.

Sergio, el padre de Nicki Nicole Facebook

Cuando Nicki cumplió 13 años, sus papás se divorciaron. Ella, su mamá y sus hermanos se mudaron a otra casa en el mismo barrio y la situación empezó a mejorar para la familia. “Mis hermanos eran grandes y empezaron a ayudar, y mi mamá también creció y se hizo más independiente”, cuenta. En esa segunda casa, para Nicki, es donde las cosas “empezaron a pasar”.

A pesar de la separación, la cantante siempre tuvo un vínculo cercano con su papá y él era uno de sus mayores fans, apoyándola incondicionalmente en su camino artístico. Sergio aseguraba estar “superorgulloso” por los logros de su hija menor. “Todo lo consiguió sola. Siempre fue la chispa de todos, pero todo lo forjó con esfuerzo y, de un día para el otro, todo explotó. Ahora se dedica a lo que ama“, dijo tiempo atrás.

En 2021, Cucco brindó una entrevista al ciclo de radio Piloto en llamas y explicó cómo estaba atravesando la familia el enorme éxito conseguido por su hija: “Nosotros la apoyamos siempre y en un momento nos empezamos a dar cuenta de que iba en serio y que efectivamente se iba a poder dedicar a esto como trabajo”.

Y sumó: “Es una vorágine tan grande que no te das cuenta y te lleva por delante. Ella nos expresaba que se daba cuenta de que iba a tener que dejar de ver a sus amigos de siempre, no porque te la creas, sino porque el mismo ritmo de lo que estás haciendo te lleva a eso”.

LA NACION

Temas Nicki Nicole