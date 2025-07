Nicolas Cage habló de su romance con Sarah Jessica Parker y contó por qué no funcionó

El domingo pasado, durante una entrevista con el podcast Watch What Happens Live with Andy Cohen, Sarah Jessica Parker contó que tuvo un fugaz romance con Nicolas Cage a comienzos de los 90. Unos días después de esta revelación, el actor también salió a hablar al respecto, dando su versión de los hechos.

Según declaraciones que le brindó a E! News el lunes, la estrella tiene muy en clara la razón por la cual su romance con la protagonista de Sex and the City no prosperó.

“Me preocupé mucho por Sarah en ese momento, pero no logré pasar la prueba de su mamá”, rebeló Cage. “Recuerdo que me senté con ella y su madre a cenar en el Russian Tea Room, y no sé si fue por mi campera azul de motocicleta Vanson Leather (que aún conservo) o por mi sinusitis, pero no volví a saber nada de ella“, agregó.

“¿Saliste con Nic Cage?”

Parker no tuvo problema en confesar hace dos días que tuvo un affaire con el actor. “¿Saliste con Nic Cage?”, le consultó el periodista Andy Cohen, que es amigo de la actriz, ante lo que Parker respondió: “Mmm... sí. Lo hice”. Frente a esta confesión, el conductor no pudo ocultar su emoción y continuó: “¡Oh, guau! Tenemos mucho de qué hablar”. Sin embargo, la actriz evitó dar más detalles acerca de aquel episodio amoroso del pasado.

Los rumores sobre un posible romance entre ambos empezaron a circular poco después del estreno de la película Una novia de dos novios (1992), protagonizada por ambos y que se convirtió en un clásico para los amantes de las comedias románticas. En la película, Parker y Cage interpretaron a Betsy y Jack, una pareja que viaja a Las Vegas para casarse, pero que termina envuelta en una disparatada serie de enredos.

La química en pantalla había llevado a muchos a especular por aquel entonces sobre la posibilidad de algo más detrás de las cámaras, sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados.

Si bien su romance con Parker no prosperó, Cage se casó cinco veces a lo largo de sus 61 años de vida, la última de ellas con Riko Shibata en una ceremonia privada celebrada en Las Vegas en 2021. A lo largo de los años, se lo vinculó sentimentalmente con otras estrellas de Hollywood, entre ellas como Uma Thurman o la modelo Kristen Zang.

Además, estuvo casado con Patricia Arquette entre 1995 y 2001, y posteriormente volvió a pasar por el altar con la cantante Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, de quien se separó poco tiempo después.

El actor, cuyo verdadero nombre es Nicolas Kim Coppola, es padre de tres hijos: Weston Cage Coppola, de 34 años, que comparte con la actriz Christina Fulton; Kal-El Coppola, de 19 años, que comparte con Alice Kim; y su hija August Francesca Coppola Cage, a la que dio la bienvenida con Shibata el 7 de septiembre de 2022.

Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, en la presentación de la nueva temporada de And Just Like That... JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Parker está casada con Matthew Broderick desde 1997, tras haber tenido su primera cita en 1992. La pareja tiene tres hijos en común: James Wilkie, de 22 años, y las mellizas Tabitha Hodge y Marion Loretta Elwell, de 16 años.

Durante su aparición en WWHL, la actriz le contó a Cohen cómo supo que la estrella de Ferris Bueller’s Day Off era la persona con la que quería pasar su vida. “Simplemente, supe que era increíble”, dijo sobre Broderick, de quien se enamoró perdidamente después de “pasar poco tiempo con él”. La actriz también dijo que sintió que eran el uno para el otro “probablemente muy rápido”.

Y, por supuesto, Parker fue la primera en decir “te amo” en su relación. “No tenía nada que perder, ¿me entendés?“, confesó sobre este romántico hito que efectivamente le salió bien y la llevó a construir una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento.