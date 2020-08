Tras contar que contrajo coronavirus, Nicole Neumann se defendió de las críticas con un fuerte descargo

Nicole Neumann no está atravesando un buen momento personal. No solo se enteró recientemente que contrajo Covid-19 sino que, además, fue duramente criticada luego de señalar que fue la empleada que trabaja en su casa quien la contagió. Para defenderse de estas acusaciones, la modelo compartió un fuerte descargo y capturas de una conversación que tuvo con la mujer que trabaja en su casa, en su cuenta de Instagram.

"Me voy a seguir poniendo mi energía en sanar porque estoy con todo el amor del mundo transitando esta enfermedad sola, mientras debo cocinarles a mis hijas y limpiar una casa... ¿Quizás debería estar reposando, no?", lanzó con ironía. Y agregó: "Pero lo que no debería es estar teniendo que responder y gastar energía en soretes mentirosos y seres del mal... Que espero pidan disculpas por decir mentiras y versiones falsas de una mamá que está sola y transitando aún, una enfermedad. Mierdas".

Además compartió una conversación que tuvo con la mujer que trabaja en su casa, donde se preguntan mutuamente cómo se sienten y critican a su ex, Fabián Cubero, y a su pareja, Mica Viciconte, por "filtrar" la información.

"Hola, en Intrusos estaban hablando de mí, que tengo Covid positivo. ¿Quién dio la información? Y que vos te hiciste la prueba, eso también", le dice su empleada. "El padre y la novia, ¡¿quién va a ser?!", contesta Nicole. "Qué patético de personas son... Con tal de perjudicarte a vos. Qué ganan con eso, por Dios", responde. A lo que la rubia sugiere: "Ser 'noticia', lo único que les importa a estos dos". Y para terminar, la mujer le dice: "Qué desastre de personas son. Aparte dijeron que yo salí de tu casa porque me dejaste sola a mi suerte".

El enojo de Neumann comenzó luego de que circulara el rumor de que le habría pedido a la mujer que se fuera a un centro de aislamiento cuando su hisopado dio positivo. Más tarde dijeron en Intrusos que la familia de la mujer estaría muy molesta con Nicole por el supuesto trato que tuvo con ella. Además, en el programa hicieron hincapié en los dichos de la modelo sobre la enfermedad.

"Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato", contaba el lunes Nicole, en diálogo con Nosotros a la mañana, en referencia a su empleada. "Me alarmé y le pedí que se quede encerrada en su cuarto hasta hacerse testeo. Le dio positivo, y por supuesto que los convivientes tenemos que hacer cuarentena preventiva. Yo me hisopé pero mis hijas no, porque los chicos asintomáticos no se hisopan. Y me dio positivo".

"Gracias a dios lo estoy transitando asintomática, síntomas mínimos que son tipo los de un resfrío, un poco de moco. Un poquito de dolor de garganta. No tuve fiebre ni nada", siguió Neumann. "Estoy haciendo las cosas de la casa sin parar. Se hizo todo bien, no hubo reuniones, soy la loca de la desinfección. Pero un mínimo descuido de alguien que tenés al lado... Y bueno, nos tocó de cerca".