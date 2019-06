Gimena Accardi y Nicolás Vázquez Fuente: Archivo

Nicolás Vázquez , acompañado Flor Vigna y Benjamín Rojas, sus compañeros de Una semana nada más, fue al programa de Los ángeles de la mañana para hablar del éxito de la obra de teatro que llegó a los 100.000 espectadores. Mientras que Rojas recordó experiencias con Cris Morena, Flor Vigna habló de la posibilidad de que su ex se sume al "Bailando..." Y Nico, tan histriónico como siempre, no escapó las preguntas sentimentales de Ángel de Brito sobre su relación con Gimena Accardi.

"En lo de Marcelo me costó aflojarme", apuntó sobre la visita al piso de ShowMatch para ver a su mujer en la salsa de a tres con Flor Vigna y Facu Mazzei. "Es por amor que le tengo a Gimena que me pongo así. Es un solo tiro. Quería que le saliera bien. Una vez que salió, me hubiera quedado mil horas en el piso. Sentimos una energía muy buena en lo de Marcelo. Me encantó verla bailar", agregó.

Sobre la decisión de no trabajar junto a Accardi este año, después del éxito de El otro lado de la cama, explicó: "Fue una decisión muy sana. Nos vemos poco pero viene una vez por semana al teatro. Sirvió para el crecimiento del otro. Hubiera sido hermoso hacer esta obra juntos, pero se dio así. A lo mejor tiene que ver con mi egoísmo de querer estar con ella todo el tiempo. Me costaba pensar en otra actriz".

Después vino un tape de hace un par de días en el que la actriz hablaba de los 12 años de relación que llevan juntos y los celos que a veces tenía: "No me gusta verlo en los besos. Sé que es de mentira, pero no me gusta ver el contacto de su boca con otra boca. Yo sé quien le puede gustar y quien no... En cambio él mira, rebobina y lo vuelve a mirar cuatro veces".

Entonces Vázquez respondió: "Sí, ya no lo hago tanto [haciendo referencia a ver las escenas de románticas de ella]. Ella se pone muy celosa cuando trabajo una historia de amor".

Vale recordar que Vázquez y Accardi se conocieron compartiendo el set de Casi Ángeles, la tira para adolescentes de Cris Morena. En ese entonces, el actor llevaba tres meses separado de Mercedes Funes, con quien se había casado por iglesia el año anterior.