El actor habló de sus días de aislamiento con su esposa y contó que está más enamorado que nunca

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi están juntos hace casi 13 años y llevan cuatro como marido y mujer. Después del mal momento que atravesaron por la internación del actor por bursitis en su brazo , la pareja pudo tranquilizarse y transitan la cuarentena obligatoria en su casa. "Al principio Gime estaba asustada por mí, pero ahora estamos disfrutando mucho este tiempo juntos ", contó el actor.

"Esto me sirvió para conocer a otra Gimena: a la 'Gimena cocinera', que es una fenómena realmente", destacó el protagonista de Una semana nada más , y agregó: "Nosotros por nuestros laburos somos de pedir mucho delivery, y ahora, como hay más tiempo, ella empezó a sacar ese recurso que es impresionante". El actor y productor teatral reveló que la actriz de Separadas hizo postres que lo sorprendieron y que su especialidad es el helado casero.

" Después de 13 años me estoy reenamorando de esta Gimena que no sabía que existía ", confesó muy romántico, en diálogo con la revista Paparazzi. También recordó cómo fueron sus días de internación tras una sorpresiva complicación de salud: "Mi mamá se tenía que hacer una operación programada y la acompañé. Y a medida que íbamos llegando al sanatorio me empecé a sentir mal, noté que se me había hinchado el brazo y me empezó a doler mucho el codo, y cuando la dejé a mi mamá pasé por la guardia. Apenas me vieron me dijeron que me quedaba internado".

Aunque faltaban dos semanas para que se decretara la cuarentena obligatoria en todo el país, Vázquez sintió que se venía un cambio abrupto en breve mientras estuvo en el hospital. " Un día me dijeron: 'El coronavirus ya está acá, no sabés la que se viene. Encierro total para todos'. Se los contaba a mis amigos por WhatsApp y nadie me creía", realtó.

El actor contó que están mirando muchas series y películas durante estos días: "Le recomiendo a todos que miren Poco ortodoxa : es maravillosa. También volvimos a jugar al chinchón. Desde la época de mi abuela que no jugaba". Y cerró: "Después de tomarnos un vinito nos damos espacios para tener charlas profundas que nos debíamos hace rato".