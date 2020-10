La actriz recordó cómo fue rodar con su ex Ojos bien cerrados Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 14:06

Nicole Kidman y Tom Cruise formaron una de las parejas preferidas de Hollywood, por eso sorprendió el fin de su matrimonio. Pero a pesar de su polémica separación, los momentos felices no quedaron teñidos de amargura o por lo menos así lo siente la actriz. En una nota con The New York Times, la australiana recordó cómo fueron los años en los que compartieron los sets de filmación y estaban locamente enamorados.

Kidman aseguró que estaban muy bien como pareja cuando rodaron Ojos bien cerrados (1999), el drama con fuertes escenas sexuales dirigido por Stanley Kubrick en el que le daban vida a un matrimonio que debía lidiar con temas de infidelidad. Al ser consultada sobre si trabajar en este film le había traído problemas en la pareja, contestó: "Estábamos felizmente casados cuando hicimos esto. Íbamos a carreras de kartings después de esas escenas. Alquilamos un lugar e íbamos a correr a las 3 de la mañana". Y agregó: "No sé qué más decir. Capaz no tengo la capacidad de mirar para atrás y analizarlo. O no estoy dispuesta a hacerlo".

Sobre trabajar con Kubrick, la actriz reveló: "Amamos trabajar con él. Rodamos durante dos años. Teníamos dos hijos y vivíamos en un trailer la mayor parte del tiempo, comiendo spaghetti, porque a Stanley le gustaba comer con nosotros cada tanto. Trabajamos con uno de los más grandes directores, aprendimos sobre nuestras vidas y disfrutamos ese tiempo en el set".

Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick - 00:58

Video

Cruise y Kidman se separaron en 2001 y mucho se habló sobre la relación que hubo entre la ruptura sentimental y el film que acababan de protagonizar. Desde que decidieron terminar con su matrimonio, ambos se enfocaron en sus carreras y en mantener la privacidad de sus hijos, Connor e Isabella. Aunque se supo más tarde que ambos jóvenes quedaron al cuidado de su padre y bajo la influencia de la cienciología, razón por la cual la actriz tardó varios años en poder volver a conectarse con ellos.

Con el tiempo también Cruise y Kidman rehicieron su vida sentimental. La actriz se casó con el músico Keith Urban y tuvo dos hijas, y el protagonista de Misión Imposible tuvo una hija con Katie Holmes, de quien se separó poco tiempo después de casarse.

Conforme a los criterios de Más información