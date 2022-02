Nito Artaza reveló que su hija Sabrina también fue “víctima de Gianola”

A la lista de actrices, conductoras y locutoras que denunciaron a Fabián Gianola o contaron incómodas experiencias con el actor, se sumó esta tarde Sabrina Artaza. Así lo reveló su papá, el cómico Nito Artaza en una nota con Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Antes de poner la entrevista al aire, Santiago Vázquez, enviado especial del programa a Mar del Plata, contó el detrás de escena de la entrevista. “Fue la nota más sorprendente e impactante que tuvimos hasta el momento”, reveló. Luego de explicar que habían ido al teatro por el testimonio de Cecilia Milone, quien había trabajado con Gianola, para preguntarle por su experiencia, contó que apareció junto a la actriz Nito Artaza. “Yo por ahora prefiero no hablar. Se me va a notar muy enojado porque mi hija Sabrina fue víctima de Gianola” , contó Vázquez que le dijo el humorista. Sin embargo, luego compartió su parecer.

“Voy a hablar personalmente con él. Hace tres semanas, mi hija Sabrina, que está viviendo en Francia, , me envió un mensaje por WhatsApp diciéndome: ´quiero que lo sepas vos primero, papá, que le envié a todos mis compañeros de Entretelones que yo también me sentí muy incómoda trabajando en su momento con él`”. Luego, Nito expresó: “Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar”.

Otros tiempos. Nito y Sabrina Artaza durante su última temporada en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Consultado sobre lo que sintió al escuchar el testimonio de su hija, Artaza fue contundente: “Sentí mucha bronca e indignación, porque le dije que me tendría que haber comentado”. Sabrina, al respecto, le dijo que ella sabía “ubicar a los hombres”. “Hay que ser certeros e ir a la Justicia. Por eso yo lo voy a hablar con mi hija y seguramente personalmente también con Gianola”, siguió. “Yo no puedo afirmar que fue un acoso, pero había que ubicarlo permanentemente”, reveló Artaza que le confió Sabrina.

Vázquez, luego de la nota, contó que intercambió mensajes con Sabrina Artaza luego de la nota. “Sí, es verdad. Yo mandé un mensaje de WhatsApp a mis compañeros de la obra y a amigos, además de a mi papá, para que sepan cómo me sentí en ese momento. Aunque todos ya saben cómo es él, pero en todo caso para que nos dejemos de hacer todos los boludos y para darles a ellos libertad de hablar si alguien les preguntaba por este tema”, le respondió la actriz. En el piso, además, recordaron que en Entretelones también trabajó Fabiola Yáñez, hoy primera dama, otra de las voces que se alzó en contra Fabián Gianola.

La palabra de Griselda Sánchez

Luego de ver el video que Fabián Gianola hizo público para defenderse de las acusaciones de acoso y abuso sexual, la actriz Grisela Sánchez decidió acudir a la Justicia. Se trata de la tercera denunciante del actor. En diálogo telefónico con Intrusos, contó cómo fue su experiencia.

Griselda recordó que trabajó junto a Gianola en Bien Tarde, en el año 2007, cuando acababa de salir de la casa de Gran Hermano. “Fue mi primer trabajo después del reality y la verdad es que estaba muy contenta”, recordó. “Yo lo miraba a él. Me gustaba mucho Televisión Registrada (por aquel entonces, conducido por Gianola), era fan del programa”, repasó, y contó que cuando se lo dijo al actor se enojó, por lo que nunca más le habló del tema.

Cuando le preguntaron cuáles eran las actitudes reprochables del actor, Sánchez recordó: “Lo primero eran los besos, te besaba en la comisura de la boca. Las primeras veces dije `fue una impresión mía`”. Luego, se dio cuenta que era algo constante. Después detalló cómo, detrás del decorado, Gianola pasaba y la tocaba. “Te hacía el viejo truco de la mano boba, y todo el tiempo con cara de galán como si te estuviera haciendo un favor”, repasó. “Lo más incómodo, lo más feo, lo más humillante, es que me llamaba a pasar letra en su camarín mientras estaba en boxer, con las piernas abiertas”. Sobre esa situación, aclaró que solo lo hacía para “franelear” porque luego no respetaba la letra.

“Más allá de la incomodidad y el acoso, perdí el trabajo y lo necesitaba mucho. Me tuve que ir de lo incómoda que estaba”, recordó la actriz. Como no quería confrontarlo, Sánchez evitaba pasar tiempo con el actor, por lo que llegaba justo a tiempo para las grabaciones. Además, explicó que nunca pudo hablar con nadie de la producción y que se empezó a correr el rumor de que ella era irresponsable. “Me sentía una infeliz”, detalló.

“Yo en su momento se lo conté a mucha gente”, explicó, y contó que una de esas personas fue su marido, el reconocido fotógrafo José Cicala. ”Él me apoyó para que hiciera la denuncia”, agregó. Además, reveló que fue blanco de burlas y agresiones en las redes sociales luego de salir a denunciar al actor: “el bullying que me he tenido que comer en las redes sociales diciéndome cosas feas por esto”. “El tendría que aceptar sus culpas y hacer cursos de perspectiva de género y terapia, porque tiene la realidad corrida”, concluyó.

Por último, en el piso del programa de América estuvo Fabián Tenca, el actual abogado de Gianola. “Fabián está muy preocupado”, reveló el letrado. En primer lugar, hizo referencia al cambio de época y a cómo situaciones que antes eran naturalizadas, hoy ya no lo son. Además, explicó que llegó al caso a través de un amigo común con el actor, que no dudó ni un minuto en tomarlo, y que a la causa la conoce por completo.

Sobre el video que Gianola grabó para defenderse Tenca explicó que cree que no ofendió a nadie y que quizá lo que no estuvo bien fue que lo hizo durante un evento. “Yo le hubiera aconsejado que lo hiciera en otro ámbito”, señaló. Además, reveló que no descarta que más adelante Gianola hable con la prensa sobre el caso.

Luego, Tenca fue consultado sobre el testimonio de Andrea Ghidone, quien acusó a Gianola de cambiar el libreto de una obra que compartieron para verla en topless y besarla. Al respecto, volvió a defender al actor, trató de nuevo a la vedette de mentirosa y ratificó su postura: que el guión nunca fue modificado.