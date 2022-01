Andrea Ghidone arremetió contra Fabián Gianola: “Tiene un grave problema con las mujeres”

Andrea Ghidone, una de las actrices que denunció públicamente a Fabián Gianola y se puso a la orden de la Justicia para investigar la causa de acoso y abuso sexual, reveló detalles de la operativa que hacía con sus compañeras para no quedar a solas con el actor. Además, contó que su colega “cambió una escena del libreto” de la obra Sé infiel y no mires con quién que compartieron para que ella quedase en topless arriba del escenario.

Invitada en A la tarde (América), la actriz y productora de teatro explicó que si bien hasta ahora había evitado hablar del tema, vio que la situación de las denuncias contra el actor sobrepasan su testimonio. Además, dijo que no lo había hecho porque para entonces “era normal tener que convivir con una persona que con su poder hacía una demostración de afecto desubicada”.

“Hace ocho años que me fui de la compañía y Fabián ha sumado muchos enemigos”, comenzó su relato. En ese momento, contó, las preguntas que se hacían en los medios eran los motivos que la habían llevado a ella a alejarse de la obra. “Ahora salta todo esto”, sostuvo y extendió que el actor “estaba cuidado, protegido”, para entonces.

La fuerte acusación de Andrea Ghidone contra Fabián Gianola

“Tiene un grave problema con las mujeres. Encima, lo más grave es que no lo reconoce, porque una persona que dice ‘yo no tengo que pedir disculpas por nada’, me parece que es muy poco humana”, amplió.

En esa línea, manifestó que el actor tiene “un exceso de confianza con las mujeres” y que cuando trabajaron juntos, buscaba todo el tiempo “situaciones donde estaba el toqueteo, el beso en la comisura de los labios”. Sobre eso, expresó: “Parece que no tenía la capacidad de leer el lenguaje de rechazo de la otra persona, de tensión”.

En 2014, Ghidone y Dallys Ferreira hablaron de la situación de acoso que sufrieron por parte del actor cuando compartieron escenario en la obra pero no lo contaron públicamente.

Andrea Ghidone volvió a apuntar contra Fabián Gianola (Foto: Instagram/@andreaghidoneoficial)

Por ese motivo, Andrea insistió: “Ese es el problema y de lo que yo hoy me arrepiento. Me parece que es necesario y fundamental de que la mujer cambie la actitud, porque en ese momento callabas y negociabas con esta actitud”. Asimismo, profundizó en la importancia de que ahora se expongan estos temas, donde una situación que no sea de agrado se hable sin poner en riesgo el trabajo.

La obra Sé infiel y no mires con quién estuvo en el teatro en 2014

Para contextualizar la situación que vivía junto al resto de sus compañeras de elenco, dio detalles de lo que hacían para evitarlo. “Nos juntábamos en la entrada del teatro para no entrar solas. Combinábamos el ingreso, a qué horas llegábamos, mas o menos, utilizábamos determinadas cosas”, dijo, y sostuvo que si bien las actrices tenían el acompañamiento entre ellas, la vestuarista se llevaba la peor parte: “Era la que primero entraba, así que imagínate”.

Andrea Ghidone estuvo invitada en A la tarde donde contó los detalles de lo que pasó en la obra que protagonizó con Fabián Gianola

Por otro lado, habló sobre una modificación en la obra que propuso el actor. “Tuve un cambio de libreto propuesto por él. Mi escena era él parado y yo adentro de la cama, supuestamente tapada. No había ningún roce con él o acercamiento. Esa era la obra original. Pero viró a que yo tenía que ir a comerle la boca, hacer un topless adelante de él y de espaldas al público. Fue horrible. Espantoso”, recordó.

Por último, sostuvo que lo que más le dolió es “no haberse dignificado ella misma” desde el principio. “Es la falta de respeto a uno mismo”, concluyó.