El periodista deportivo de elnueve contó qué síntomas tuvo antes de saber los resultados positivos de coronavirus

16 de junio de 2020 • 09:28

Ayer elnueve informó a través de un comunicado que Guillermo "Chiche" Ferro dio positivo en coronavirus . Horas más tarde el periodista deportivo habló sobre su estado de salud con sus compañeros del noticiero de Telenueve Central : "Vine por las dudas al sanatorio, pero la verdad es que no tenía síntomas , podía haberlo dejado pasar y contagiar a medio mundo, pero por suerte vine a hacerme el hisopado".

Ferro comentó que desde el viernes hasta el sábado a la madrugada no presentó ningún síntoma compatible con COVID-19 , y que " no perdió el olfato ni el gusto ". Sin embargo, entrada la noche tuvo "un poco de tos": "Levanté a penas un poquito de fiebre y tenía un poco de tos que hoy ya no tengo. Me dormí y como el domingo me sentía más o menos igual, decidí ir al sanatorio de Los Arcos".

Mientras le hicieron los análisis contó que se sentía "completamente asintomático", y luego le dijeron que el resultado era positivo. Consultado por sus colegas sobre el protocolo para cualquier persona que ingresa a la guardia, el periodista explicó: "Apenas entrás ya sos sospechoso de coronavirus. Después del resultado me llevaron directamente a un hotel; te trasladan ellos mismos en una ambulancia para que no tengas contacto con nadie".

Chiche Ferro aseguró que " es muy estricto todo el protocolo " y se mostró agradecido de haber ido rápido al sanatorio para no facilitar la circulación social del virus. "Prácticamente no tuve contactos estrechos con nadie la última semana. Fui al verdulero a comprar y al súper el otro día. Vivo solo y el resto de mi familia vive cada uno en su casa", confirmó.

"Dicen que tenés que estar diez minutos en contacto y hablando a menos de un metro como para contagiar a alguien. Y la verdad es que no estuve con nadie ese tiempo", agregó. Finalmente aseguró que estará por lo menos veinte días aislado hasta que el hisopado le de negativo y esté totalmente recuperado.