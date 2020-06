Coronavirus: dio positivo el periodista de elnueve, Guillermo "Chiche" Ferro

Coronavirus: el periodista de elnueve, Guillermo "Chiche" Ferro, dio positivo

Esta tarde, a través de un comunicado, elnueve informó que el periodista deportivo Guillermo "Chiche" Ferro dio positivo tras realizarse el test para determinar si tenía coronavirus . En el mensaje, también se anuncia que se activó el protocolo para resguardar a todos los que trabajan en el noticiero de Telenueve y que estuvieron en contacto con él.

"Les informamos que hoy lunes 15 del corriente hemos tomado conocimiento que el Sr. Guillermo "Chiche" Ferro de noticiero, luego de realizar un test ayer domingo, ha dado Positivo para Covid-19", expresaron las autoridades del canal. "Desde el servicio médico de la compañía, nos encontramos en contacto para conocer su estado de salud y brindarle el asesoramiento necesario. Al momento, el Sr. Guillermo Ferro se encuentra guardando aislamiento en el Hotel Regente presentando buen estado de salud".

En el comunicado también informan que la última vez que Ferro acudió al canal fue el pasado viernes 12. Ese día estuvo presente en las instalaciones de 19 a 20.40 y de 23.40 a 00.30. Según pudo saber LA NACIÓN , también quedó aislado el periodista Fabián Veppo, conductor de TL9 al cierre . Lo reemplazará Nicolás Cáceres.

"Como parte del protocolo el servicio médico estará contactando a los empleados que tuvieron contactos casuales con el Sr. Ferro el día viernes para que guarden aislamiento social estricto por las próximas 72 horas e informarles los pasos a seguir".

Hasta el momento, ni Chiche ni sus compañeros hicieron referencia al tema y solo resta esperar a que comience una nueva emisión del programa para tener más novedades sobre el caso.

Este no es el primer susto en un canal de televisión. El jueves pasado un utilero de América presentó síntomas compatibles con el coronavirus , pero después de las pruebas correspondientes se determinó que no se había contagiado y el canal volvió a su ritmo habitual.

El testimonio del periodista

Guillermo "Chiche" Ferro habló de su estado de salud en diálogo con el noticiero Telenueve Central , que se emite de 19 a 20.30. "El sábado me llevaron a Los Arcos, yo era asintomático pero levanté fiebre. Me hicieron todo lo que tiene que ver con el protocolo, me hicieron el hisopado y me dijeron que tenía el virus. Antes y después del resultado me aislaron, primero en los Arcos y ahora en un hotel".

En diálogo con sus compañeros, Ferro agregó: "No tuve muchos contactos estrechos en los ultimo días, así que no se sabe dónde me lo agarré. El vienes, después de hacer el noticiero me fui a dormir y el sábado me levanté bien. Recién me empecé a sentir mal por la noche".