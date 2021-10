¡No se salvó nadie! Marina Calabró disparó contra María Laura Santillán, Pampita y Jorge Rial

Si hay algo que caracteriza a Marina Calabró desde su ingreso a los medios es que no tiene miedo ni vergüenza de decir lo que piensa. Este sábado, la periodista se prestó al juego, una vez más, de brindar su parecer sobre algunos temas polémicos que la tienen como protagonista o como testigo privilegiado: su pelea con Jorge Rial, su enfrentamiento mediático con Pampita Ardohain y las polémicas declaraciones de Jorge Lanata sobre María Laura Santillán.

Entrevistada por Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, Calabró refrendó las declaraciones de su compañero y conductor de Lanata sin filtro. “Entiendo absolutamente el punto que hizo Jorge. Todos habíamos sacado la misma conclusión: que los dichos de María Laura estaban direccionados a Luciana y no a Diego. Porque viste que a Leuco un poco lo deja de costado al decir: ‘Diego es un joven viejo, no estoy hablando de él’. Y también, cuando habla de cuestiones ideológicas, me parece que todos sabemos en la posición firme en la que está parado, así que nadie pensó en él”, expresó la columnista, en referencia al comentario que la exconductora de Telenoche realizó en LN+ sobre su salida del noticiero de eltrece.

“Me parece que Lanata le puso nombre y apellido a los dichos insinuados de María Laura y puso el cuerpo por Luciana. Le pareció injusto que pusiera la en el lugar de una persona afín al gobierno porque, esto lo digo como espectadora, esa no es la línea editorial que uno ve en el noticiero”, agregó.

Calabró explicó que si bien le parece atendible la razón por la que Santillán vertió esas declaraciones, el blanco de sus críticas fue equivocado. “Se puede entender que María Laura esté todavía shockeada, herida y es recontra comprensible, porque fueron 17 años siendo la cara de un noticiero y más de 30 de laburo ininterrumpido en una empresa. Es una megaestrella del periodismo; no estamos descubriendo nada... Y obviamente que el dolor es legítimo. Lo que yo creo es que siempre hay decisores y que el daño colateral de esa decisión sea una compañera, me parece que no está a la altura de los antecedentes de María Laura”, indicó.

“Los compañeros son sagrados. En todo caso, si uno le quiere poner nombre y apellido a aquella decisión que en palabras de María Laura fue injusta, arbitraria y motivada por razones de edad e ideología, me parece que el palo les cabe a los que tomaron la decisión y nunca a un compañero. En ese sentido creo que fue un poquito injusta”, finalizó.

Tras años de camaradería, este año la relación entre Calabró y Rial se tensó de manera inesperada. Todo comenzó luego de que él renunciara sorpresivamente a TV Nostra, el programa de América con el que intentó hacer pie en el periodismo político. Esa decisión también fue inesperada para sus compañeros, y Calabró se encargó de aclararlo en varias entrevistas. Esas declaraciones despertaron que Rial justificara su decisión de no adelantarle a su equipo su partida, indicando que Calabró es una “correveidile” y que seguramente iba a filtrar la información.

“Primero, es el sayo que menos me cabe. No me hago cargo, porque nada está más lejos de mí que eso que él describe. Mi sensación fue que en algún punto se sintió tocado o molesto por lo que yo dije; que me sentí traicionada por él por habernos enterado horas antes de su renuncia. Creo que fue su respuesta a lo que él vivió como una suerte de ‘agresión’ de mi parte. Y juro que nada estuvo más alejado de mí que la intención de agredir”, explicó Calabró.

Y continuó: “Fue solamente una descripción de lo que ocurrió. Me preguntaron cómo me había sentido con el hecho de que haya avisado dos horas antes -algo que él no negó- y me parece que se molestó por eso. No me parece, en realidad estoy segura, porque, además, me dejó de seguir en Instagram”.

“De mi parte, yo ya lo exorcicé. Si me lo cruzo, yo lo saludaría, aunque me coma una cortada de rostro histórica. Pero lo que tenía para decir, ya lo dije y no mentí en ningún momento. De hecho, los dichos de Diego Ramos -otro de los panelistas del fallido ciclo- son calcados de lo que yo dije y él mismo reconoció que nos avisó dos horas antes, más allá de que da esta excusa, bastante incómoda para mí, de que lo hizo para que no se filtrara porque yo soy una ‘estómago resfriado’, o traidora”, indicó.

“No tiene justificación que no nos haya contado. Aunque fuera como él dice, y su renuncia se hubiera filtrado. ¿Eso no hubiese ayudado a amortiguar el golpe que nos dio a sus compañeros?”, disparó luego.

Sobre su histórica disputa mediática con Pampita, Calabró indicó que le parece “un juego”, pero que nunca aceptaría ir como invitada a Pampita Online.

“No iría a su programa, porque me acuerdo de aquella visita de Nicole Neumann. Todos dijimos: ‘¡Ay!¡Qué amorosa Nicole, que la recibió amorosamente en su living y le hizo un homenaje en vida!’. Y después, fue Nicole al living de Pampita y, pobrecita, no se fue llorando porque está curtida esa mujer... ¡Pero yo te lloro! ¡Por la mitad de lo que le dijo a Nicole en la cara, yo te lloro dos días seguidos!”, expresó.