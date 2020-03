¡No te aguanto más!: amigos en la pantalla, enemigos en la vida real

Angelina Jolie no lo bancó demasiado a Johnny Depp en El turista Fuente: Archivo

Angelina Jolie y Johnny Depp

Angelina Jolie y Johnny Depp no se podían ni ver en el rodaje de la película El Turista. La actriz estaba harta del comportamiento del actor. Según la revista In Touch, Jolie estaba "decepcionada porque [Depp] no se puso en forma para su personaje y se negó a cortarse el pelo". Para evitar las constantes críticas de su compañera de reparto, el actor se encerraba en su camerino hasta que le volvían a llamar para grabar.

Eva Longoria y Teri Hatcher

Eva Longoria y Teri Hatcher Fuente: Archivo

Eva Longoria admitió en el programa de Jimmy Kimmel que mantiene amistad con solo dos de las estrellas de Amas de casa desesperadas. Se trata de Felicity Huffman y Marcia Cross, pero no mencionó a Teri Hatcher. Sobre esta última dijo a la revista OK! en 2012: "Teri era más solitaria". Cuando terminó la serie, las protagonistas, a excepción de Hatcher, hicieron un regalo al resto del equipo. "Las chicas no la soportan, así que se organizaron para hacer esto sin ella", explicó un trabajador de la producción.

Patrick Swayze y Jennifer Grey

Patrick Swayze y Jennifer Grey, pura química... en la pantalla Fuente: Archivo

Los protagonistas de Dirty Dancing, Patrick Swayze y Jennifer Grey, no se llevaban demasiado bien. El actor estuvo a punto de rechazar el papel de Johnny cuando se enteró de que Grey, a la que ya conocía del rodaje de Red Dawn, interpretaría a Baby. Tuvieron una charla y accedieron a hacer juntos la película. Pero no fue fácil. Entre las discusiones y lo mal que la actriz aceptaba las críticas, todos deseaban acabar el largometraje cuanto antes.

Leonardo DiCaprio y Claire Danes

Leonardo DiCaprio y Claire Dane Fuente: Archivo

Leonardo DiCaprio y Claire Danes interpretaron en la gran pantalla una de las historias de amor más conocidas de la literatura británica, pero no supieron trasladar ese afecto a la vida real. Durante el rodaje de Romeo + Julieta, del director Baz Luhrman, Danes se quejaba constantemente de que su compañero era un inmaduro y demasiado bromista. El ganador de un Oscar describía a la actriz como una persona aburrida.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker Fuente: Archivo

"Dejame que te deje esto muy claro (si no lo hice ya): no sos mi familia. No sos mi amiga". Así de clara y contundente fue Kim Cattrall con su compañera en Sex and the city Sarah Jessica Paker cuando esta le mandó un mensaje de condolencias por la muerte de su hermano. La guerra entre ambas viene de hace años, aunque nunca se han especificado los motivos. Parker siempre se ha mostrado cauta y ha dejado claro que su puerta está abierta, pero Cattrall la ha cerrado de golpe en más de una ocasión, la última cuando se negó a participar en una tercera película de la saga.

Richard Gere y Debra Winger

Miradas de amor para el film Reto al destino, pero cuando las cámaras se apagaban los sentimientos eran otros Fuente: Archivo

En Reto al destino protagonizaban una apasionada historia de amor, pero en la vida real Richard Gere y Debra Winger no se soportaban. El actor no toleraba la actitud de su compañera de rodaje y la actriz lo comparó con "una pared de ladrillos". Winger llegó a decir: "Odié cada minuto de la filmación. Cuando me ven temblando en las escenas de amor, no lo hago de pasión, sino de odio. No soportaba a Richard".

Alyssa Milano y Shannen Doherty

Alyssa Milano y Shannen Doherty

El mal carácter que demostró Shannen Doherty en Beverly Hills 90210, serie que la catapultó a la fama, fue motivo suficiente para despedirla. El productor Aaron Spelling le dio una segunda oportunidad en Charmed, pero su fuerte personalidad chocó con la de su compañera de reparto Alyssa Milano. A los tres años, Doherty optó por abandonar el rodaje.

Will Smith y Janet Hubert

La tormentosa relación entre Will Smith y Janet Hubert en la serie El príncipe de Bel Air acabó con el despido de la actriz al final de la tercera temporada. Según Smith, Hubert quería más protagonismo en la serie porque no le agradaba la idea de que todo el peso de la trama recayera sobre un veinteañero. Según la actriz, Smith hacía bromas sobre su color de piel, ya que era más oscura que la del actor. Cuando fue suplantada por Daphne Reid, Hubert aseguró que los jefes de la cadena NBC fueron presionados por Smith para que la echasen. Y el rencor le duró varios años más, pues en 2011 dijo: "Nunca volveré a trabajar con un tonto como Will Smith. Todavía es un ególatra y no ha madurado nada".

Dakota Johnson y Jamie Dornan

Trabajadores de la película Cincuenta sombras de Grey aseguraban que Dakota Johnson y Jamie Dornan no empezaron con buen pie el rodaje. No se llevaban bien y no transmitían la química que se esperaba en sus interpretaciones. Ambos actores siempre han negado la supuesta mala relación. Dornan dijo en el programa de Jimmy Kimmel: "Sé que esto va a sonar muy mal, pero es casi como si fuéramos hermanos".

Ryan Gosling y Rachel McAdams

Ryan Gosling y Rachel McAdams se conocieron en el rodaje de Diario de una pasión. Al principio no podían trabajar juntos, parando constantemente la grabación de la película. Pero en la conflictiva relación intervino el director Nick Cassavetes que mantuvo una charla con ellos y logró calmar las cosas. Tanto, que al poco tiempo comenzaron a salir juntos. Mantuvieron un noviazgo de dos años.