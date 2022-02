“No te merecías tanto desprecio”. La furia del sobrino de Gustavo Martínez por el posteo de Felipe Fort y la respuesta de Martita

Dolido, triste y lleno de furia. El sobrino de Gustavo Martínez estalló de bronca luego de leer el posteo de Instagram de Felipe Fort , el hijo de Ricardo Fort que, entre otras cosas, escribió que su papá “recibirá con los brazos cerrados” al recién fallecido Gustavo Martínez, a la que vez ninguneó su rol como tutor durante todos estos años.

“Yo me siento muy dolido, pero más dolido estoy por lo que escribió Felipe”, explicó Nicolás al comienzo de la charla con Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Luego, con el correr de las preguntas, su enojo se intensificó y si bien aseguró que no hace responsable a nadie por la decisión de su tío, explicó que para él a Gustavo lo dejaron muy solo.

Antes de la entrevista con Intrusos, Nicolás hizo su descargo en Instagram, en medio de un posteo de despedida a su tío, que murió luego de caer de un piso 21 en el barrio de Belgrano. “Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, escribió esta mañana.

“Todo esto es una película de terror”

“Lo de Felipe me pareció una falta de respeto hoy a la mañana”, explicó Nicolás en diálogo con Florencia de la V. “Todo esto es una película de terror”, agregó, y contó que lo vio a su tío por última vez la noche del 24 de diciembre. “Siempre compartimos Navidad con el solo, por eso lo dije ahí entre comillas, porque la realidad es que él vivía solo”, explicó, y contó que Felipe y Marta pasaron dos o tres Navidades con ellos en Nordelta, pero cuando eran más chicos.

Cuando Florencia de la V quiso saber si alguna vez le preguntaron por qué no iba con los chicos, Nicolás habló de la realidad de su tío. “Hace rato tenía problemas en el sentido en el que nos venía a pedir a nosotros porque no tenía plata. La realidad era esa. Todo lo que uno cree que es, es al contrario”, reveló, y ante la pregunta de si estaba pasando necesidad económica contestó: “Sí, obvio”. Luego, explicó que pedía porque no tenía para pagar sus tarjetas, ni el seguro del auto, ni sus gastos y que si bien él no sabe lo que sucedía dentro de su casa, “la realidad es que Gustavo no tenía plata” y que esta situación durante los últimos años fue peor.

“Nosotros no entendíamos porque vos decís, si tenés la tutela de los hijos de Ricardo, la verdad es que una mínima calidad de vida para que no tengas que andar pidiendo tenés que tener”, reflexionó Martínez, que hace años es conocido en el ambiente artístico gracias a su exitoso emprendimiento de cursos y vajilla de cerámica. Sin embargo, la falta de dinero no es lo que más enojó a Nicolás. “Lo que a mí me da bronca y siento esa bronca y esa angustia… Porque que tu tío se tire del piso 21, nos quedamos todos helados… Uno sabía que no estaba bien”, arrancó su explicación.

El posteo de Felipe Fort respecto a Gustavo Martinez

“¿Pero cómo puede ser que hoy este chico suba estas historias? Si a mi tío lo conoció todo el mundo, todo el mundo me hablaba bien de él, era una excelente persona”, repasó. “¿Qué tanto mal le pudo haber hecho Gustavo a los chicos para que el chico salte con esas historias así? Vos decís, qué horror, ¿qué es eso?”, preguntó a la vez que tildó a Felipe Fort de “atrevido”.

Sin poder terminar de entender el accionar de Felipe, Nicolás reconoció que su tío era depresivo y que no se sabía lo que podía pasar. Sin embargo, apuntó contra los hijos de Fort. “Si vos vivís con tus hijos y tus hijos no te ven bien, no pueden manejar la situación, porque él era depresivo… Vos levantás el teléfono y decís ´chicos miren, su tío está mal y le pasa esto´. Flaco llamame, decime algo’. Tenemos un local a tres cuadras”, agregó después.

“¿Ustedes creen que lo abandonaron a tu tío?” quiso saber De la V. “Obvio. Siento que a mi tío lo abandonaron”, respondió, luego se preguntó “qué pasaría en esa casa” para que su tío le haya ido a pedir trabajo a la familia el día anterior a suicidarse. En ese momento, Virginia Gallardo lo interrumpió y señaló que Gustavo, por su salud, no estaba en condiciones de salir a trabajar. “Nosotros siempre lo ayudamos. Mi hermano le pagó las tarjetas. Chicos, no podía pagar ni el seguro del auto”, respondió, con un tono más elevado. “ Estamos hablando del tutor de los hijos de Ricardo Fort ” , se indignó.

Habla Felipe Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez

El dinero, las fiestas y la respuesta de Martita

Cada vez más enojado con Felipe por su posteo, Nicolás contó que a su tío lo iban a buscar para las fiestas para que no las pase solo, que hubo abandono emocional, que manejaba un Peugeot 206 muy viejo que estaba a nombre de su papá, que la realidad es que “nunca perteneció a la familia Fort” y que Gustavo estaba preocupado por el final de la tutela. “Él nos venía diciendo que cuando los chicos cumplieran 18 años él se iba a quedar sin nada, y eso era una preocupación”, confió.

Sobre el final, Nicolás reveló que la red del balcón la cortó ayer a las 19.30, que está filmado y que se tiró a las 4.”¿Qué pasó? ¿Hubo una discusión?”, se preguntó. Luego contó que esta mañana se acercaron hasta el lugar, que el cuerpo ya había sido retirado y que nadie de la familia Fort bajó a decirles nada. “Eso ya te habla también de dónde estaba metido mi tío. Pero está bien, son las elecciones que hace cada uno. La verdad, si estaba tan mal nos hubieran pegado un llamado”. completó.

A pocos minutos del fin de la nota con Nicolás Martínez, Marta Fort respondió a través de su cuenta de Instagram. “La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo, y mi respuesta es tan simple como esta: NUNCA lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado César Carozza y Marisa, mi niñera. JAMÁS lo acompaño a ningún estudio de”, escribió en una historia.

Luego, habló de la acusación de que lo dejaban solo en Navidad. “Las festividades siempre las pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir y cuando lo invitaba a un lugar prefería quedarse en su casa”, sentenció. “Y no hablen sin saber, porque hay cosas para hablar pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor, dejen de tirar ese tipo de comentarios”, cerró.