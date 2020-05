Miley y Noah Cyrus, juntas sobre el escenario

Para cualquier joven mujer intentando darse a conocer como artista en la era de las redes sociales, el pasaje del anonimato a la fama puede ser difícil. Pero si esa persona es además la hermana menor de una de las cantantes más populares de los Estados Unidos, las cosas pueden ser aún más complicadas. Y eso es lo que intentó expresar Noah Cyrus , la hermana menor de Miley Cyrus , en su nuevo tema lanzado la semana pasada.

Con veinte años, Noah admite que no fue nada fácil crecer a la sombra de su famosa hermana. De hecho, en la canción "Young & Sad" que comienza con un mensaje de audio cariñoso de su papá, el cantante Billy Ray Cyrus , la joven canta y cuenta sobre sus dolorosas experiencias.

"Young & Sad", la nueva canción de Noah Cyrus 03:07

"Mi hermana es como un rayo de sol, llevando buena luz a dónde sea que vaya, y yo nací bajo las nubes de lluvia, bendecida por las sombras", canta la menor de las Cyrus, que hace unos días contó a través de un Live de Instagram lo mucho que le dolieron las críticas que recibía cuando era más chica.

"Por lo que la gente me decía online, siempre me sentí como esa persona que no le importa a nadie. Era insoportable, y por eso escribí esa estrofa", explicaba Cyrus entre lágrimas. "Básicamente de eso se trata la canción y yo solo quería contarlo abiertamente de una vez por todas porque todos esos sentimientos fueron gran parte de mi vida. Probablemente no vuelva a hablar de esto públicamente. Solo quería sacarlo afuera", contó la cantante que terminó con un mensaje para sus seguidores: "Ustedes son jóvenes y saben cómo es Internet. Fue especialmente duro para mí y eso es lo que está reflejado en la canción".

Lo cierto es que Noah no fue la primera de la familia Cyrus en comentar sobre la presión que significa ser la hermana menor de Miley. De hecho, en una entrevista de radio hace un par de años Miley habló directamente sobre las presiones que sufría su hermana en la industria de la música que intentaba moldearla a su imagen y semejanza.

"Estas cosas te hartan y hacen que te resguardes, y no quisiera que ella sintiera eso. Espero que Noah nunca sienta esa presión y que las personas la respeten y no traten de hacer de ella algo que no es. Siempre le digo que mantenga apagados los comentarios de Instagram y que nunca lea nada de lo que digan de ella, que no se googlee a sí misma", contó la intérprete de "Wrecking Ball".