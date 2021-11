La esposa de Alec Baldwin dio cuenta de cómo transcurren los días del actor, tras la denuncia por negligencia por lo ocurrido en el set de Rust

Con el paso del tiempo, las derivaciones sobre lo sucedido en el set de filmación de Rust, en el que perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins, van tomando diversas formas. En el plano legal, la primera demanda relacionada con la tragedia se presentó la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justicia de Los Ángeles. Serge Svetnoy, responsable del área de electricidad durante el rodaje, acusó al actor Alec Baldwin (el protagonista y productor del film), al resto de los productores, al asistente de dirección Dave Halls y a la armera Hannah Gutierrez-Reed de “negligencia generalizada” y comportamientos culposos. En la presentación pide un juicio por jurados contra todos ellos, además de un resarcimiento no especificado por daños y perjuicios.

Estos días, en plano de la familia del actor, su esposa Hilaria Baldwin compartió fotos de ella, de su marido y de sus 6 hijos en su cuenta de Instagram, como una manera de brindarle su apoyo al actor. “Pasando mucho tiempo juntos. Agradecido por estos niños. Agradecido por ti”, sostuvo la mujer, de 37 años. En una de las fotos, aparece el actor acunando a uno de ellos. La madre de seis hijos compartió una actualización similar el domingo pasado, escribiendo con un montaje diferente. “ Registrando y compartiendo algunos momentos. Estar juntos. Sé que te preocupas. Te amamos y te extrañamos ”, escribió.

Diez días después de haber hecho el disparo que mató a la directora de fotografía, Alec Baldwin dio las primeras señales de intentar recomponer su vida . La estrella de Hollywood armó las valijas y partió hacia su casa de campo en Vermont junto a su mujer y los hijos: Carmen Gabriela (8), Rafael (6), Leonardo Ángel Charles (5), Romeo Alejandro David (3), Eduardo Pau Lucas (1) y María Lucía Victoria (8 meses). En ese contexto, el actor se unió a la celebración familiar de Halloween disfrazándose de vikingo. En dicha oportunidad, también su mujer fue quien compartió en las redes las imágenes de los Baldwin con sus disfraces. “La crianza de los hijos fue una experiencia intensa. Hoy nos reunimos para darles un día de fiesta. Disfraces de última hora, un poco de lío... Pero todos estaban tan contentos que eso llenó mi corazón de madre. Feliz Halloween de parte de los Baldwinitos”, escribió.

Una de las fotos que Hilaria Thomas Baldwin subió a su cuenta en la que aparecen los 6 hijos acompañados por mensajes de apoyo a su esposo https://www.instagram.com/hilariabaldwin/

A principio de este mes, Hilaria confesó que estaba preocupada por el impacto psicológico que está teniendo sobre su esposo la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía a la que mató con un arma que no había sido descargada correctamente . En dicho episodio, que se produjo en la localidad de Santa Fe, Nuevo México, también resultó herido el director del largometraje, Joel Souza, quien al poco tiempo salió del hospital. El actor de 63 años “está atormentado” por la muerte de Halyna, le contó una fuente cercana a Baldwin a la revista People.

“ Hilaria está preocupada, él no está durmiendo bien, está atormentado, lo persigue lo que le sucedió a Halyna y está luchando porque claramente entiende que quienes peor la están pasando son los familiares [de la mujer] ”, añadieron. “Alec no quiere la lástima de nadie, no quiere que el foco esté puesto sobre él, simplemente quiere ayudar al marido de Halyna y al hijo en todo lo que pueda”, aseguraron.

La imágenes que dieron la vuelta al mundo con las reacción del actor minutos después de la tragedia

El hecho sucedió el jueves 23 de octubre, a las 13:50. Ese mediodía, el astro de Hollywood disparó un arma durante un ensayo y mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió Joel Souza, durante el rodaje de Rust, una película independiente que se estaba filmando en Bonanza Creek Ranch, un popular lugar de producción al sur de Santa Fe, Nuevo México. Según se informó a la prensa, Hutchins, de 42 años, fue transportada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde finalmente murió. Souza, de 48 años, fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en Santa Fe, donde recibió atención de emergencia.

Inmediatamente, la noticia fue la nota central de los portales de noticias de todo el mundo. Desde ese momento, las derivaciones de las tragedias se van multiplicando.