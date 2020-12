Nuevo round: Pablo Echarri y El Dipy se cruzaron en Twitter con fuertes insultos

El Dipy volvió a arremeter contra Pablo Echarri en las redes sociales y, una vez más, se cruzaron en una dura pelea virtual

10 de diciembre de 2020 • 08:58

Pablo Echarri y El Dipy tuvieron un filoso cruce en las redes a raíz de los tuits xenófobos que se viralizaron de Lucas Grimson, el joven funcionario que utilizó el término "les pibis" en un reporte del Ministerio de Salud en agosto último. El actor se defendió ante los dichos del cantante y disparó: "Sos terrible ortiva y desclasado".

El Dipy compartió la noticia de los viejos mensajes de Grimson y chicaneó a Echarri por la discusión que mantuvieron en el pasado. Recordemos que el actor había defendido a Grimson cuando el militante de la agrupación Nueva Mayoría -un espacio que forma parte del Frente de Todos- usó lenguaje inclusivo durante un reporte diario de contagios y muertes por coronavirus.

"Dejá que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva", le había dicho Echarri en aquel momento al cantante de cumbia. Ahora, El Dipy le recordó ese cruce y le remarcó que reflexionara sobre a quiénes defiende, motivando un segundo round de acusaciones.

"Sos terrible ortiva, desclasado y forro de la derecha", apuntó Echarri. La pelea virtual no terminó ahí y el músico volvió a contestarle con cuestionamientos por su militancia política.

"Raro que me digas justo vos estas cosas que 'defendés' a los que vienen de la pobreza como yo y salí adelante, sin ayuda de nadie. Pero claro, el pobre que piensa y pudo salir laburando de la pobreza, no te sirve ni a vos ni a tu gente. Pobres, brutos y callados, eso si te va", retrucó El Dipy.

Luego publicó un segundo mensaje: "Justo vi un video tuyo y una foto de 'no volvamos al Fondo y con los jubilados no', a punto de llorar casi. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasó que no saliste a decir nada del fondo y los jubilados? ¿Te secaste las lágrimas con plata?".

El cantante cerró su mensaje con un hashtag: "Besito, #echorro". Por su parte, Echarri no siguió la discusión, mientras los usuarios siguen tomando partido en el hilo de tuits.