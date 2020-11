El Dipy arremetió contra Pablo Echarri: "Es un hippie con OSDE"

El Dipy volvió a criticar a Pablo Echarri y lo tildó de "hippie con OSDE"

22 de noviembre de 2020 • 13:47

El cantante El Dipy reavivó la polémica contra Pablo Echarri durante su participación en el programa PH: Podemos hablar, que conduce Andy Kusnetzoff. Ahí, el artista recordó su cruce tuitero con el actor y, lejos de calmar las cosas, redobló la apuesta.

En primer lugar, el músico se refirió a su rol en redes sociales: "Los descoloqué. Hay un montón de gente que no sabe muchas cosas de mí. El otro día dije algo de Fito Páez, que se enojó. Bah, él no, la verdad, ni me debe conocer y le debe importar nada lo que pienso. Yo no tengo drama musical con Fito. Quizás, sea uno de los músicos más importantes de la Argentina, lejos. No estoy de acuerdo con algunas cosas que piensa. Él dijo unas cosas por redes y yo le contesté, entonces me decían: 'Le tiraste a Fito, cómo le vas a tirar a Fito'. ¿Y por qué no? ¿Quién me prohíbe ser libre? Él no me dijo nada, pero la gente sí me criticó", explicó al respecto.

En ese sentido, El Dipyaprovechó para criticar -nuevamente - a Pablo Echarri: "Con Echarri también pasó, lo mandaron a militar. Para mí es un hippie con OSDE". En ese contexto, el conductor le pidió a su invitado que profundizara sobre ese enfrentamiento.

"Justo sale eso de 'les pibis', que a mí no me molestó porque cada uno habla como quiere. No me gustó el momento en el que estaba pasando. Teníamos otros problemas para arreglar, creo yo. Entonces puse en las redes: '¿Les parece poner les pibis ahora? Dale. vamos a solucionar este quilombo que tenemos, después arreglamos esto'. Entonces él contestó a algo que yo no le puse a él. Escribió: 'Cerrá el or. Dipy' y un par de cosas más. Y le contesté con una foto en la que él estaba con la tarjetita de OSDE, vestido como un hippie. Dicen que por eso yo ya no soy más 'popular'", concluyó.