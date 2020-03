Ocio creativo: qué hacen los artistas en plena cuarentena por el coronavirus

Desde su casa, Soledad Pastorutti vive su cuarentena en familia y piensa propuestas para pasar estos días de aislamiento lo mejor posible

Días de encierro, de aislamiento social, de quedarse en casa por el bien de todos y para evitar que se siga propagando la pandemia del coronavirus en nuestro país. Frente a esta situación no son pocos los artistas que sumaron su voz para generar conciencia y lograr que la gente permanezca en sus hogares, pero además consultados por LA NACION varios hablaron sobre cómo intentan pasar su tiempo de la manera más creativa posible y también intentando acompañar a la gente para estar unidos entre tanta lejanía.

Juan Minujín y sus mapas

En casa. Juan Minujín, en pleno trabajo con sus mapas

Viajar sin salir de casa y compartir una actividad que reúna a la familia sin necesidad de pantallas y con la posibilidad de estimular la curiosidad y la fantasía de todos y especialmente de los más chicos. Ese el espíritu del proyecto creado por Juan Minujin , Atlantis, que a través de mapas gigantes para colorear combina su amor por la ilustración y los viajes, que fue pensado mucho tiempo antes de la pandemia, pero que parece ahora haber sido diseñado para estos tiempos de aislamiento social y clases suspendidas.

De hecho, el actor de 100 días para enamorarse está aprovechando este momento para avanzar y hacer crecer esta iniciativa creativa. "En estos días estoy retomando el dibujo y entre las varias cosas que voy haciendo están los mapas. Ya tenía un par terminados, como el de la Argentina, bastante avanzado el de América y ahora empecé uno nuevo: el de los planetas. Y también arranqué con otro proyecto que me tiene muy entusiasmado. No puedo adelantar nada pero es muy ambicioso y sin contar demasiado puedo decir que es un mapa para colorear, ensamblar, etcétera. Con una regla, el transportador que me prestó mi hija y rociado en repelente cuando dibujo al aire libre empecé a armar esto que lanzaremos desde Atlantis en un futuro", contó entusiasmado a LA NACION.

Alejandro Lerner y su ciclo de conciertos en streaming

Alejandro Lerner está trabajando en su ciclo de conciertos en streaming

En su cuarentena, Alejandro Lerner está ultimando los detalles de su ciclo virtual de conciertos llamado Entre Todos , que será lanzado hoy, domingo, a las 19. "La idea fue sentirnos acompañados. Como los noticieros solo informan y no contestan preguntas personales, se genera angustia, entonces sumamos al terapeuta José Abadi y al infectólogo Fernando Polack. Y de paso que nos cuenten qué hacer con los chicos en casa...", explicó el músico a LA NACION .

Durante la charla, de fondo se escuchan sus hijos Luna y Thomas. " Con mi mujer [Marcela García Ibañez] tratamos de mantenernos activos. Ella hace diseños con telas. Yo toco, trabajo con el productor de Coldplay, Michael Brauer, que también está encerrado en su estudio en los Estados Unidos, para terminar Thelex , un proyecto electrónico". Lerner cree que estos tiempos son un antes y un después: "Más allá de la tragedia, creo que va a haber cambios profundos en la conciencia de la humanidad. Enfermarnos [por el coronavirus] nos puede pasar a todos. Eso genera una conciencia de unidad que ni los grandes problemas ecológicos logran. En la Argentina originará un gran cambio de mentalidad, lo que es mucho para un país en el que somos individualistas y competitivos".

Pablo Trapero, entre el cine y la carpintería

Pablo Trapero optó por la carpintería

Cinemateca virtual, armado de proyectos futuros y una actividad fuera del cine que comparte con uno de sus hijos: la confección y la restauración de muebles.

El director de Leonera , La quietud y Mundo grúa aprovecha el tiempo de cuarentena forzosa (que comparte con su esposa, Martina Gusman , y sus dos hijos fuera de la Capital Federal) para definir algunos proyectos a futuro, mirar mucho cine clásico y despuntar un viejo hobby. "Estoy en contacto cotidiano y permanente vía Skype con el guionista y los productores de un nuevo proyecto que todavía no puedo revelar. También encuentro tiempo para ponerme al día con títulos del cine clásico que estoy seguro que me van a venir muy bien para las próximas cosas que estoy imaginando. A un promedio de dos películas por día estoy descubriendo o recuperando toda la etapa americana de la obra de Fritz Lang , las primeras películas que Billy Wilder hizo en los Estados Unidos y unas cuantas obras de Hitchcock . Toda esta etapa coincide con el comienzo de lo que se conoce como film noir en Hollywood . Aprendo, disfruto y saco mucho de todo el contacto con este material, que por suerte puedo ver en una sala de proyección que armé en casa", expresó. A la vez, Trapero encontró tiempo libre para volver a dedicarse a un pasatiempo que disfruta mucho junto a uno de sus hijos. "Me encanta la carpintería, diseñar, hacer o restaurar muebles. Trabajo con distintos materiales, inclusive el metal, pero lo que más me gusta es trabajar la madera", contó.

Andrea Julia Álvarez: "No puedo permitirme no tocar"

Andrea Julia Álvarez, en su casa con sus instrumentos y su perro. Extraño mucho a mi hijo que vive con la novia, dice

Andrea Julia Álvarez tenía planeado terminar los temas de su nuevo álbum para grabarlo en abril, pero ante la situación, la percusionista dijo a LA NACION : "Me quedo en casa y ensayo las canciones con mi marido, que es el bajista. No tocar me desarma y no lo puedo permitir ".

Como muchos músicos, al ser independiente y autogestionarse, asegura que es un presente difícil: "Mi fuente de ingresos es dar clases y si bien tomé todos los recaudos de limpieza ya cerré el estudio. Y me cuesta pensar en cosas creativas cuando tengo problemas de plata, pero trato de escuchar mucha música y estar con mi perro". Además contó: "Es tiempo de cuidarse, como siempre debería ser. Todo sería más fácil si fuéramos más empáticos . Llenar los carritos de supermercado es egoísta". Y reflexionó: "Las miserias humanas aparecen en las situaciones drásticas y si hay algo que tenemos que aprender ahora es a observarlas en nosotros mismos y trabajar en eso que siempre llevamos adentro aunque nos consideremos buenos".

Moria Casán y la filosofía

Moria Casán transita sus días de aislamiento en su casa de Parque Leloir. La conductora, que esta semana dio por terminado por la pandemia su ciclo de Incorrectas hasta nuevo aviso , le contó a LA NACION cómo está aprovechando su tiempo hogareño: "Leo mucha filosofía porque me encanta. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo Descartes en 90 minutos , uno de mis favoritos porque es un libro muy desenfadado".

Además aseguró que hay que mantenerse positivo ante esta situación: " No me asusto para nada, la solución es respetar todo, sin ser hipocondríacos tampoco . Soy una gran previsora de la salud y por eso soy una mujer sana".

"Siempre disfruté de estar en casa. Aprovecho todo lo que puedo de mi hogar y aplico cero sedentarismo: nado en mi pileta y hago mucha cinta", señaló al expresar lo importante que es moverse pese a estar cada uno en su hogar. Por otro lado, remarcó: "Hay que respetar la cuarentena. No son vacaciones para estar fuera de la casa, aprovechen para conectarse con ustedes mismos".

Soledad Pastorutti y la música como compañía

Soledad Pastorutti trabaja en su nuevo disco, La Gringa, desde su casa

Soledad Pastorutti transita la cuarentena en familia en su casa de la provincia de Santa Fe, junto a su marido, Jeremías Audoglio, y sus dos hijas, Antonia, de 9 años, y Regina, de 7. "Estoy leyendo, cantando y haciendo ejercicios con la voz y con el cuerpo" , contó a LA NACION.

Y agregó: "Yo soy muy inquieta, me encanta estar en mi casa, pero siempre tengo que estar haciendo algo; tengo una cinta para correr, por ejemplo. Con las nenas aprovechamos algunas actividades del Ministerio de Educación para que puedan seguir estudiando. Creo que esto es una enseñanza muy grande. Hace unos días atrás seguramente nuestros problemas eran otros y ahora al cambiar nuestra preocupación, cambiamos totalmente el chip y vemos como la vida nos va acomodando en otros lugares".

La cantante fue una de las promotoras de la iniciativa de "conciertos virtuales" y el jueves hizo un recital desde su casa a través de Instagram. "La música acompaña y da fuerzas para seguir adelante. Yo soy creyente y creo que hay cosas que uno no puede manejar. En ese caso lo dejo en manos de Dios y hago mi parte para prevenir. Hay que cuidarse mucho y quedarse en casa", remarcó Pastorutti, que también usa este tiempo para trabajar en su nuevo disco, La Gringa, que saldrá este año.

Herman Cornejo busca enfocarse en "cosas nuevas"

El bailarin Herman Cornejo, con el pequeño Nicolás y la bandera del American Ballet Fuente: LA NACION

El bailarín argentino Herman Cornejo , primera figura del American Ballet Theatre, tendría que estar Buenos Aires: iba a ser Albrecht en Giselle en la temporada del Ballet Estable del Teatro Colón. Ahora, en su nueva casa en el Bronx, donde vive con María José Lavandera, su mujer, y el pequeño Nicolás, de un mes y medio, sigue tomando sus clases del ABT de manera virtual y trata de mantener activo no solo su cuerpo, sino su creatividad.

" Fue un shock tener que abandonar la actividad de un día para otro , sobre todo en un año donde había planeado numerosos proyectos con tantas satisfacciones personales -cuenta a LA NACION -. Una de ellas era pasar más tiempo en mi país, bailando en mi teatro y con la alegría que mi familia de la Argentina conociera Nicolás también". Entre otros planes, estaba continuar con la celebración de sus 20 años en la Metropolitan Opera House de Nueva York y estrenar una coreografía de Twyla Tharp en la gala del prestigioso Benois de la Danse en el Bolshoi ( premio que él mismo obtuvo ). "Creo que la única forma de pasarlo es enfocarse en cosas nuevas. Compré todo un set de gimnasio y procuro mantener la musculatura activa. Veremos cómo reacciona el cuerpo cuando esto se termine. Y también cree una página en YouTube, que se llama Dance Live by Herman Cornejo, donde subiré videos grabados y momentos en vivo , mostrando el show detrás del show. Esta iniciativa, imagino, irá creciendo en ideas con el tiempo".

Benjamín Amadeo y una playlist colaborativa

Benjamín Amadeo

Pequeña o grande, una iniciativa para crear conciencia y a la vez acompañar a todos los que nos encontramos en cuarentena tiene un valor enorme. Por ahí circula, en Spotify, la playlist colaborativa que empezó Benjamín Amadeo, #YoMeQuedoEnCasa (hay muchas otras con el mismo nombre), y que rápidamente tuvo eco en músicos, actores como Migue Granados e influencers de los más variados como Paulina Cocina.

El ex Casi ángeles , que cuenta con una intensa trayectoria en tele y en cine y que desde que lanzó su primer disco - Vida lejana (2016)- también apuesta por la música, ya tiene cerca de mil canciones que representan 62 horas de reproducción. "Se me ocurrió como un modesto mecanismo para instalar este hashtag o consigna, #YoMeQuedoEnCasa, a raíz de que todavía vemos que una parte de la población subestima el impacto de este virus", señaló a LA NACION apenas unos días antes de la cuarentena obligatoria que decretó el Gobierno.

Para Benjamín, las redes sociales pueden jugar un papel fundamental para difundir las medidas sanitarias : "Hay que tener en cuenta que si la cantidad de enfermos aumenta podemos caer en un colapso sanitario. Para evitarlo no hay otra que el aislamiento. Y es interesante poder utilizar las redes para instalar una consigna y que promueva la colaboración. Cada uno puede subir su canción y así, entre todos, armamos algo". También contó a este medio que está usando este momento para componer nuevas canciones: " Hay que aprovechar este tiempo para estar conectado con los demás y también para escribir, para crear, para estar activos".

Benito Fernández y su colección virtual

El diseñador Benito Fernández decidió presentar su colección desde su casa

El diseñador de moda Benito Fernández también tuvo que adaptar su profesión al contexto en el que vivimos y decidió presentar desde su casa su nueva colección otoño invierno 2020, "#Botánica". "Generalmente presentar una colección implica buscar una locación, modelos, estilistas maquilladores, vestuaristas y varios etcéteras para mostrar un trabajo de meses. En esta oportunidad he decidido hacerlo desde casa", expresó.

"Confío en mi país y en Latinoamérica y en la solidaridad de los pueblo. Es importante tener en cuenta la responsabilidad individual en la participación colectiva, la unidad, la solidaridad, el compromiso y no hay que bajar los brazos, seguramente saldremos todos fortalecidos", remarcó.

El diseñador pasa estos días de aislamiento en compañía: lo ayuda su hija Marina, quien lo acompaña desde hace cuatro años en su estudio y su hijo músico, Lucas Fernández, le aportó el ritmo a la pieza audiovisual. "Estoy feliz de compartir este proyecto en familia", dijo.

Juan Ingaramo y un tiempo en familia

Diego Perez Tonolec y Juan Ingaramo

Para Juan Ingaramo , creador del sonido pop del momento, su situación es particular porque tiene en brazos a su bebé Lila, de casi seis meses, todo el tiempo. "Tengo mi disco nuevo a punto de entrar al horno para mezclar y todo lo demás. Justo coincide en un momento del año en el que por suerte, lo digo agradeciendo al cielo, no nos mató tanto. Teníamos un par de shows, pero la gira empezaba recién en la segunda mitad de 2020, entonces no me pegó tan de lleno".

Luego agregó: "En cuanto a este estado de cuarentena, la verdad que no hay mucho ocio creativo porque estoy todo el día con esta cachorrita que no puedo creer. Es imposible ponerse a hacer cosas cuando sos padre, recién ahora estamos empezando a ver una serie con la madre. Supongo que lo artístico vendrá cuando me siente, gracias a la inspiración de todo esto. Es un privilegio de clase, lo sé, soy un privilegiado. Disfruto esta cuarentena porque puedo estar con mi bebé y con Viole (Urtizberea), haciendo una que no se puede hacer cuando estás en la vorágine y en la locura".

Diego Pérez y la creatividad en tiempo difíciles

"Creo que es una situación difícil y única, no recuerdo haber vivido algo parecido, el encierro, la cuarentena. Nuestro trabajo tiene que ver mucho con aglomeraciones de público, con juntarse. Creo que es difícil para el músico que no tiene un colchoncito guardado para paliar esta situación", reconoció Diego Pérez de Tonolec y Nación Ekeko.

Y agregó que hay que usar la creatividad. "Se pueden usar las redes y skype para dar clases, para dar conciertos por streaming. Es un momento ideal para producir y grabar discos. Creo que también es un momento interesante para replantearse y trasmitir algo que muchos venimos diciendo, que somos uno, que somos parte de un todo y esta pandemia lo demuestra claramente. Somos una red que está conectada, si uno se ve afectado en algún punto nos vemos afectados todos ", explicó.

Acru: "Sacar algo bueno en medio de esto"

Según Acru, uno de los raperos con mayor predicamento del momento, el artista necesita tener los tiempos organizados y esto despelotó todo . "Hay que estar fuerte y buscar las alternativas. Estoy aprovechando el aislamiento para sentarme a escribir y componer. Necesitaba algo que me sentara a hacerlo. Acá en casa tengo mis equipos, mi espacio creativo, así que me llevó derecho a conectarme con eso y redireccionar un poco el plan. Estoy aprovechando para avanzar con un álbum nuevo que venía armando. Usando estos bloques de libertad interna, digamos. La idea es sacar algo de buena calidad creativa en medio de todo esto. Estoy poniendo toda mi energía para que esto se revierta lo más pronto posible", dijo.

Julián Kartún y las formas de reinventarse

"Está brava la cosa... estoy haciendo la reclusión social, esto es un día a día. Para la gente que trabaja en la industria del entretenimiento está bravo porque ya se nos bajaron todos los shows de El Kuelgue que teníamos de acá al mes siguiente", dijo Julián Kartún sobre el cese de actividades artísticas por la cuarentena.

"Es difícil para el músico, pero también para el productor, para el sonidista, para el stage, para los iluminadores, para la gente del teatro. Vivimos al día básicamente gracias a los shows en vivo y no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar. En principio estamos todos hipercomunicados gracias a Internet, que creo que nos salvó la vida. Estamos todos a la espera. Cada día son nuevas noticias, un nuevo panorama. Están saliendo muchas opciones de hacer shows por streaming, que también significa juntar gente, o hacer vivos cada uno desde la casa. De alguna manera nos tenemos que ir reinventando. Por supuesto que todo este tiempo que tenemos es para aprovechar, no nos queda otra que cultivarnos, ver películas, leer, escribir. Utilizar nuestro tiempo de forma de productiva, mantener la cabeza activa y el cuerpo en movimiento , eso es clave para tener las defensas altas y la alegría. Necesitamos serotonina para que el cuerpo trabaje de manera creativa, sino es una gran depresión", graficó.

Lito Vitale, en el estudio

En su estudio, que también es su casa

"Es un momento muy particular. Hay que mantener la calma, tratar de aprender de este momento y conectar con la creatividad ", dijo el compositor, pianista y productor Lito Vitale a LA NACION.

Asimismo señaló: "Hay que poner en un segundo plano las cosas que uno cree que está perdiendo con toda esta situación. Cuidar a la gente que uno quiere y cuidarnos. No salir a la calle. Yo acá estoy en el estudio, que también es mi casa, por suerte. Me refugié en la música, que es algo que alimenta muchísimo. Escuchar música de colegas que uno admira y hacer música. Además estamos en medio de la producción de un disco aniversario de Jairo. Tuvimos que cortar las sesiones en el estudio con tantos amigos ya agendados para venir, pero seguimos grabando, cada uno desde sus casas, mandándonos las tomas. Yo sigo haciendo las producciones con mi equipo de trabajo de manera virtual".

"Desde San Telmo seguimos con la música y las conexiones virtuales. Y vamos a recuperar el hecho de que uno es músico porque la pasión de la música nos alimenta , no porque con eso se gana dinero, aunque para muchos de nosotros esto se ha transformado en un medio de vida. Las artísticas son unas de las primeras actividades que quedaron suspendidas. Vamos a extrañar los conciertos por un tiempo y vamos a ver de qué vivimos, pero si intentamos vivir de algo es que estamos vivos y eso vale la pena. Confiamos que las medidas que se toman son positivas. Estoy completamente en sincro con la cuarentena. El tiempo dirá cómo nos va".

Julia Zenko y la pasión por la cocina

La cocina es una de las actividades que elige para volcar la creatividad

En estos días de encierro, la cantante Julia Zenko responde, a pedido de algunos de sus seguidores en redes sociales , con algunas canciones a capela. Una manera de hacerse compañía y entretenerse durante estos tiempos de cuarentena obligatoria.

"También hago limpieza, miro noticias, escucho música y juego con mis gatas", detalló Zenko a LA NACION. Pero la manera de conectar con la creatividad para esta artista no fue por el lado de la música sino por el de la cocina. "Se me dio por cocinar. Hoy hice un pollo a la naranja riquísimo. Me gusta cocinar. Hace muchos años tuve una época en que la cocina me gustaba mucho. También me contacto por las redes. Ayer comencé a cantar fragmentos de canciones y las subí, pero ahora creo que voy a hacer canciones enteras", decía días atrás.

Sergio Rotman y el ocio

Sergio Rotman y Acru

Según Sergio Rotman , saxofonista de los Cadillacs y que acaba de lanzar su disco solista, la palabra ocio no existe desde que están los celulares. "La definición de ocio, para los que tenemos más de 40 años, es cuando terminaban los dibujitos de las 2 de la tarde y tenías que esperar hasta las 4 para que vuelvan después de Buenas tardes, mucho gusto. Eso es ocio, nada para hacer. Como la canción 'Aburrido', de mi último disco, que dice 'días largos/ noches profundas/ aburrirse con resignación'. Hoy en día nadie se aburre, jugás al Candy Crush Saga en el teléfono, divertidísimo. Si buscás un ocio creativo no creo que haga alguna diferencia que haya o no pandemia. No estoy componiendo discos mejores o peores en esta etapa, no me rige ese tipo de vedas. Para mí ser músico es 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año ", consideró.