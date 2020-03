Ricky Martin fue uno de los famosos que compartió un video pidiédole a sus seguidores que se queden en sus casas Crédito: Instagram

Muchos famosos se suman a las campañas de concientización sobre el lavado de manos y la cuarentena preventiva , en el marco de la pandemia mundial de coronavirus . Conscientes de la importancia de evitar la circulación de las personas en las calles, comparten en sus redes sociales la consigna " #YoMeQuedoEnCasa ", y le escriben sentidos mensajes a sus seguidores.

Desde el video de Ricky Martin pidiéndole a sus fanáticos que sean responsables y se queden en sus casas , hasta la creativa manera de Federico D'Elía de "retener" a sus seguidores en sus hogares contandoles anécdotas de Los Simuladores . A continuación, un repaso por los distintos posteos de los famosos:

Ricky Martin: "Lo más responsable es quedarnos en casa"

Ricky Martin grabó un video donde le contó a todos sus seguidores: "Tengo amigos que viven en China, y otros en Italia, y al hablar con ellos todos coinciden en que si pudieran viajar en el tiempo al pasado harían todo diferente. Cuando les pregunto qué cambiarían con la información que tienen hoy, me dicen: todo, me quedaría en casa sin dudarlo".

El cantante boricua le enconmedó a todos que sean responsables y opten por quedarse en sus hogares: "Con todo lo que ya sabemos de este gigante llamado coronavirus, lo más efectivo para frenarlo es el distanciamiento social . Entonces, lo más responsable en este momento es vivirlo con una buena actitud, quedarnos en casa y afrontar esta nueva realidad".

Benjamín Vicuña y Alejandro Lerner: ¡A lavarse las manos!

Benjamín Vicuña se sumó a la campaña de prevención del lavado de manos y compartió un video junto a sus hijos en su Instagram: "Enseñando con amor a mis hijos que entre todos nos cuidamos".

Alejandro Lerner también decidió compartir un video donde muestra cómo lavarse las manos correctamente al ritmo de su canción "Paz en mi mente".

Federico D'Elía y una forma creativa de retener a sus seguidores en sus casas

Federico D'Elia se comprometió seriamente con la consigna "Yo me quedo en casa" -incluso tiene como foto de perfil esa frase- y le propuso a sus seguidores "entretenerlos" si le prometían que se quedaban en sus hogares : "Si se quedan en casa, les cuento tonterías y anécdotas que me vaya acordando de las grabaciones de Los Simuladores ", escribió en su cuenta de Twitter y, por un largo rato, fue respondiendo una a una las preguntas de los fanáticos de la serie que fue furor a principio de este siglo.

Michael Bublé y Billie Eilish: videos para sus fanáticos

Michael Bublé , el cantante y padre de tres hijos junto a Luisana Lopilato , grabó un video desde su casa en Vancouver, Canadá, y le habló a sus fanáticos pidiéndole que se quedaran en sus casas, además de disculparse por suspender los conciertos de su gira: "Sé que tenían muchas ganas de que pasemos unas noches increíbles cantando juntos, pero dada esta situación lo que realmente tenemos que hacer es estar en casa con nuestras familias. Como ya saben, lavénse las manos, y respeten el aislamiento".

Billie Eilish también optó por compartir un video en primer plano para hablarle directamente a sus seguidores: "Sé que todos estamos preocupados y asustados, todos tenemos una opinión sobre cómo mantenernos seguros, pero lo que realmente quería decir es que es un asunto serio y no una broma. He visto a mucha gente joven fuera de sus casas, yendo a las discotecas o a las playas. Eso realmente irresponsable. Por favor tomen responsabilidad mientras resisten esta situación, porque podrías contraer el virus y estar bien, pero podrías contagiar a tus padres, abuelos o tíos. No se trata de ti".

Migue Granados: un mensaje de indignación que se volvió viral

El duro mensaje de Migue Granados para quienes no cumplen con la cuarentena - Fuente: Twitter 01:57

Video

Migue Granados grabó un video y lo compartió en sus redes sociales , donde expresó su indignación a todos aquellos que subestiman el coronavirus y no respetan la cuarentena preventiva: "Guachos, hay algo que no entendieron: la manera de que esto se termine es el aislamiento, no ir a jugar a la Play, no ir a fumar un pucho al parque, a tocar la guitarra, a lo de un amigo a comer, a un restaurante que está abierto . Todo bien, le irá como el o... este mes. Pero, ¡No vayan, loco! No rompan más los h... Están subestimando esto". El mensaje muy pronto se hizo viral, y a pocas horas de subirlo ya había acumulado 600 mil reproducciones.

Recitales virtuales: Jorge Drexler, Chris Martin y Alejandro Sanz y más

Jorge Drexler no sólo compuso la canción "Codo con codo" , para concientizar sobre el coronavirus , sino que también decidió hacer un concierto virtual con una playlist creada por sus seguidores. El recital virtual se transmitió desde su página de Facebook en un "vivo" desde el Teatro Melico Salazar, en Costa Rica, donde tenía programados dos conciertos que tuvo que suspender. Luego viajó a Madrid y compartió un video donde explicó que está cumpliendo con la cuarentena preventiva desde su casa y le recomendó a todos: "Den un ejemplo al mundo: Quédense en sus casas . Evitemos el pico de contagio masivo. Es la única forma de no saturar los sistemas de salud y permitir que los casos graves se salven".

Chris Martin , el cantante de Coldplay , también ofreció un concierto a través de un directo de Instagram , donde muchos de sus fanáticos pudieron escribirle y pedirle canciones en vivo.

Soledad Pastorutti también se suma a esta modalidad, y ofrecerá un concierto virtual mañana a las 18 a través de un Instagram Live : "#LaGringaEnCasa #QuedateEnCasa vamos a compartir un encuentro virtual con música #YoMeQuedoEnCasa. También se transmitirá en Facebook".

Alejandro Sanz y Juanes le ofrecieron juntos a sus seguidores un recital virtual desde YouTube. Ambos son muy amigos, y quisieron interpretar sus hits para ofrecerle un momento de relax y disfrute a sus fanáticos. Recordemos que el cantante español tenía previsto seguir con su tour #LaGira por distintos países, pero dada la situación, optó por la cuarentena preventiva y reprogramará las fechas para más adelante.

Bajo el hashtag " #LaGirasequedaencasa " se reunió con Juanes y cantaron en vivo juntos durante una hora y media. "Como ya saben, en este momento hay que quedarse en casa, así que los vamos a distraer un rato con nuestras canciones para pasarla bien juntos", explicó Sanz, y agregó con humor: "Hemos grabado unos aplausos para animarnos, porque como no están aquí con nosotros, no nos quedó otra".

Ismael Serrano también aportó su granito de arena a esta iniciativa, bajo el hashtag " #Desdecasaconmúsica ", y brindó un recital virtual ayer: "Lo de este concierto vía streaming ha sido muy muy emocionante. La música nos une y nos hace sentir más fuertes en los momentos de adversidad. Hoy éramos muchos entonando la misma melodía. Ánimo. De esta salimos juntos. Gracias por tanto".