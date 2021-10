Operaron de urgencia a Vanina Escudero

Después de casi un año de no visitar la Argentina, Vanina Escudero volvió al país para sorprender a su hermana Silvina en su cumpleaños. Sin embargo, el viaje no resultó como esperaba después de que, tras sentir algunos fuertes dolores, tuviese que ser operada de urgencia.

Según trascendió en las últimas horas, la modelo sufrió de folículo hemorrágico y debió ser intervenida en la Clínica Olivos, en donde aún se encuentra internada.

“A Vanina la tuvieron que volver a internar y le realizaron una cirugía de urgencia. Aún sigue internada. Mejorando. Nos turnamos para cuidarla. La mayoría de las preguntas son sobre la salud de ella. Supongo que ya les contará”, contó Silvina a través de sus historias de Instagram, en donde estaba jugando a responder inquietudes de sus seguidores. La bailarina también subió una foto de su hermana en el hospital, demostrando que está bien.

Vanina comenzó a sentirse mal el martes 5, día en que quedó internada por primera vez. Tras ser dada de alta el jueves por la noche, los dolores regresaron y el viernes fue operada de urgencia. “Tengo un folículo hemorrágico, que de manera inusual se da en el ciclo de las mujeres. Nunca me había pasado. Quien lo pasó sabe que el dolor es insoportable”, explicó en sus redes previo a la intervención. La mujer de Álvaro Navia había viajado con sus dos hijos, Benicio y Joaquina, quienes quedaron al cuidado de su tía.

“Agradezco a todos los que se ocuparon de mí. Mi hermana y mi marido en particular”, expresó en sus historias de Instagram y acompañó el mensaje con una foto donde se la ve en la cama del centro de salud.

A través de Instagram, Silvina Escudero contó que su hermana se encuentra recuperándose

Durante la semana, a través de Mitre Live (Radio Mitre), el propio Navia confirmó en diálogo con Juan Etchegoyen que su esposa se encontraba bien. “Todavía no le dieron el diagnóstico pero no fue nada importante, fue más por precaución por un dolor”, sentenció previo a la operación el productor, que no viajó a la Argentina y permanece en Uruguay.

Vanina tenía planeado regresar a Uruguay en los próximos días, ya que tiene compromisos laborales en el país vecino: formará parte del elenco de MasterChef Celebrity y el rodaje comenzará próximamente.

El regreso al país

“Yo en mi casa tengo una habitación para mis sobrinos, yo casi que los crié con mi hermana. Los iba a buscar al colegio y hacía muchas de mis actividades con ellos. Y ahora me hacen una videollamada llorando”, relató Silvina hace unas semanas durante su visita a Almorzando con Mirtha Legrand. “No soporto lo que los extraño”, agregó en ese momento.

“Es que mis sobrinos son lo más, no sabés lo que los extraño. De repente estoy en casa y me llaman llorando y es horrible”, continuó Silvina antes de lanzar un insulto a su hermana. “Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”.

Días atrás, para sorprender a su hermana, Vanina decidió aparecer sin avisar en su casa. “Hacía casi un año que no los veía. Nunca me dijo nada. El día de mi cumple tocan el timbre y eran ellos tres. Me caí al piso y no paraba de llorar y darles besos. Mi hermana lo tiene grabado. Lo vuelvo a ver y vuelvo a llorar”, escribió la panelista de Los Mammones al contarle a sus seguidores lo feliz que está de tener a los niños en Argentina.