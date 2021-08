Gaspar Valverde, el exsocio de Álvaro Navia, habló sobre el escándalo en Uruguay: “Me sacaron de todo”

Álvaro Navia y Vanina Escudero se radicaron en Uruguay hace ya varios meses. Sin embargo, lo que en un inicio iba a ser una salida del eje mediático nacional se convirtió en un escándalo cuando Navia fue denunciado ante la justicia uruguaya por Gaspar Valverde, su socio.

El proyecto de Navia consistía en producir la versión local de Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo, creaciones de Gerardo Sovofovich. Sin embargo, los números no fueron los esperados y tuvieron que hacer un radical cambio de rumbo que implicó, entre otras cosas, la desvinculación de Valverde de los proyectos.

“No estaba rindiendo en Polémica en el bar y yo no estaba cómodo con el programa porque no me interesaba hablar todo el tiempo de política o solamente del Covid. Con Álvaro tenía una buena amistad y él no cubrió las expectativas que yo [tengo] como persona, como ser humano”, reflexionó Valverde en diálogo con Intrusos (América TV).

“Los dos trajimos proyectos, el canal me saca de eso y él no me respaldó”, añadió. “A partir de eso, la sociedad que teníamos de amistad y de hecho... Si vos ganas 10 pesos y estás sentado en la silla, saliste, bueno vas a ganar cinco pesos ahora. Vos conmigo... nos asociamos y salimos adelante”, explicó dando a entender que terminó su vínculo comercial y afectivo con Navia.

“Me sacaron de todo y él no dijo: ‘Acá estoy yo por él, no lo voy a dejar tirado’. El 2020 fue horrible y el 2021 arrancó con este mazazo, me dejó boca abajo”, finalizó su descargo con los medios argentinos.

LA NACION