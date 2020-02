Operaron otra vez a Gaten Matarazzo, de Stranger Things, por su rara enfermedad

Gaten Matarazzo en la tercera temporada de Stranger Things

Gaten Matarazzo, el joven actor que ganó fama mundial gracias a su personaje de Dustin en la serie Stranger Things, sufre de una una rara patología llamada displasia cleidocraneal. Los efectos de esa enfermedad, que solo se da en un promedio de una persona cada un millón, afecta el crecimiento de los huesos y los dientes. Y debido a eso, el intérprete se sometió a una cuarta cirugía que, según le contó a sus fans, salió bien.

En su cuenta de Instagram, Gaten se fotografió luego de la operación y escribió: "Aunque por mi expresión en esta foto no lo parezca, la operación salió a la perfección. Esta fue de las grandes, y puede que sea la última que necesite". Luego de contar que el objetivo de la intervención fue extraerle catorce dientes que le crecieron en sus encías, uno de los problemas que tienen quienes sufren de displasia cleidocraneal, el actor se mostró optimista con respecto a su salud a futuro: "Mi recuperación durante los últimos días fue muy buena, y no puedo dejar de agradecerle al equipo que llevó adelante la operación. Gracias a todos ustedes por sus saludos y oraciones. Para mí significa muchísimo".

En numerosas oportunidades, el intérprete contó que debido a su cuadro siempre le costó encontrar trabajo como actor. Por ese motivo la llegada del proyecto de Stranger Things cambió notablemente no solo su vida profesional, sino que también le dio visibilidad a la extraña patología que padece. Sobre ese tema, una vez confesó: "Mi enfermedad es una de las razones por las que no conseguí más papeles, por mi ceceo, por el problema con mis dientes y mi altura. Eso afectó a todo. Iba hasta a tres audiciones por semana y siempre recibía un "no" como respuesta".

Sin embargo, para los hermanos Duffer, creadores de la popular serie de Netflix, Gaten era la opción ideal para ponerle cuerpo a Dustin. Gracias al éxito de esa serie, y a la popularidad de Dustin como uno de los personajes favoritos de la ficción, Gaten logró uno de lo mayores éxitos de una carrera que acaba de comenzar.

Consciente de la exposición que recibe, no dudó en comenzar a colaborar con CCD Smiles, una organización sin fines de lucro que trabaja por darle visibilidad a esa rara enfermedad. Por ese motivo, en muchos de sus post en Instagram, Gaten cierra el texto escribiendo: "Si quieren aprender más sobre la displasia cleidocraneal, pueden dirigirse a ccdsmiles.org".