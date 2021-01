Alberto Martín habló de la operación de urgencia a la que se sometió Crédito: Alejandro Guyot

Alberto Martín debió dejar por algunas semanas el ensayo de La chica del sombrero rosa, obra que protagoniza junto a Mercedes Carreras y Adriana Salgueiro y que estrenará en marzo en el Teatro La Casona. El actor debió operarse de urgencia. "Me sacaron un tumor que estaba en la base del ojo derecho. Hacía un tiempo que lo tenía pero estaba ensayando y lo pateaba. Con la baja de Mercedes Carreras por un pequeño accidente doméstico, decidí ocuparme de eso. Salió todo bien y ahora estoy a la espera de los resultados de la biopsia, que es lo único que me puede preocupar. Pero siempre soy positivo", contó el actor este martes en Intrusos, por América.

Alberto está entusiasmado con la posibilidad de volver a subirse a un escenario con una comedia que produce Aldo Funes. Cuando se declaró la pandemia, el actor regresó de la temporada que hizo en Mar del Plata con la comedia 20 Millones y tenía un año repleto de proyectos, entre ellos un programa de cocina con Carmen Barbieri. Pero debió adaptarse a las circunstancias y cumplió la cuarentena a rajatabla. Solo recibió la visita de sus tres hijos, con todos los cuidados del caso.

Meses atrás, el actor le contaba a LA NACION cómo estaba viviendo el aislamiento, en ese momento obligatorio. "Estoy solo y hago de todo en casa, desde cocinar hasta limpiar, lavar, planchar, arreglar lo que se descompone, hacer las compras. El otro día limpié los bronces de todas las puertas. No me aburro nunca", aseguraba y hablaba de una de sus novedades: la cuenta de Instagram que había estrenado. "Me ayudan mi hija María Marta y mi sobrino, pero lo voy llevando bien, hago vivos y subo un montón de fotos que encontré. Y otra de las cosas lindas que me sucedieron en este tiempo fue el reencuentro con Lorena Paola a partir de la nota de LA NACION sobre Crecer con papá".

