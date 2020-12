Oriana Sabatini: "Me enamoré y por amor decidí venirme a Italia"

Oriana Sabatini lanza un nuevo sencillo y se confiesa: "Me enamoré y por amor decidí venirme a Italia"

Antonela Minniti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 20:20

Cuando todo indicaba que el 2020 iba a ser un año de calma en su carrera musical, Oriana Sabatini sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que estaba lista para volver al ruedo con el lanzamiento de un nuevo sencillo. "Próximo lunes 7, se rompe ese nuevo tema", publicó hace solo tres días en sus redes sociales, al compartir un pequeño adelanto de "Lo que tienes", el tema que acaba de ver la luz y el cual grabó junto al trapero Rusherking.

"Me llegó la propuesta a través de mi discográfica", le cuenta en una charla exclusiva a LA NACION. "Esta canción estaba pensada para mandársela a un artista de otro país, pero primero quisieron ver si me interesaba a mí para hacer un feat. Me pasaron el tema para ver que opinaba y me encantó desde el primer momento", asegura.

"Lo que me mandaron fue una maqueta que estaba grabada con la voz de Rusherking, y dije que sí inmediatamente. Como decidimos dejarla tal cual estaba, lo único que tuve que hacer fue meterme en el estudio y grabarla", explica sobre el proceso creativo. "Por suerte en Milán tengo un productor que me ayudó con todo y quedé muy contenta".

Con el covid de por medio, y con ella viviendo en Italia, el gran interrogante era como hacer para grabar un videoclip junto a su colega. "Me preocupaba el tema porque es mi primera colaboración y quería hacer el video junto al artista con el que estaba trabajando. En un principio yo no sabía si iba a volver a la Argentina o no, ya que en estos tiempos es bastante complicado volar, pero al final decidí viajar en noviembre porque extrañaba a mi familia, a mis amigas y porque tenía algunos compromisos de trabajo. Gracias a esto pudimos hacer el video juntos y estoy muy feliz".

De esta manera, Oriana se suma a la gran movida del trap, género que hoy representa a la Argentina alrededor del mundo y que convirtió al país en un referente de los ritmos urbanos. "Me gusta el trap, pero debería escuchar más artistas de los que escucho. Como me gusta toda la música, a veces siento que no puedo indagar mucho en ningún género y termino escuchando un poco de todo. Admiro a Cazzu, me gusta Duki, Khea y muchos más que seguro me estoy olvidando ahora".

Un año difícil

"La pandemia fue bastante dura para todos. Creo que este es un año muy excepcional, no hay nadie que haya estado preparado para vivir algo como lo que estamos viviendo en este momento", reflexiona Oriana al hablar del covid, enfermedad que la tocó de cerca ya que tanto ella en Italia como su familia en Argentina, tuvieron el virus.

"Creo que todos tuvimos altos y bajos porque entre estar encerrados, y en mi caso vivir en un país diferente al de mi familia, fue difícil. El hecho de haberme enfermado estando lejos de mis papás, y que después todos ellos se hayan enfermado estando yo en Italia, provocó una montaña rusa de emociones que iban de un extremo al otro. Es muy extraña la situación por la que estamos pasando".

Estos altibajos emocionales terminaron afectando su creatividad, razón por la cual decidió tomarse un tiempo en su carrera musical. "Siempre trato de hacer las cosas que me gustan, que normalmente están relacionadas con el arte y con la música. Este año, por la cuarentena no tuve muchas ganas de hacer cosas, y me parece que también era importante no presionarme, porque no estaba en un lugar mentalmente sano para llevar nada adelante".

"La verdad es que siempre estoy buscando ver videos para informarme, no suelo leer mucho porque soy muy ansiosa y necesito terminar todo lo que leo ya, entonces suelo ver videos de cosas que me gusten, cosas que quiero aprender. Toco el piano, me gusta pintar, escribo mucho", explicó sobre sus pasatiempos durante el encierro. Y aunque fue un año de mucha calma en lo referido a su carrera, Oriana no dejó de buscar inspiración para su arte. "Me inspira hablar con las personas que amo, mi familia, mis amigas, mi novio, pensar proyectos a futuro de mi trabajo, qué géneros me gustaría empezar a probar en un próximo disco o pensar en los videos. Trato de inspirarme de todo eso".

A pesar de que disfrutó de un año más tranquilo que lo habitual, la cantante no deja de planificar lo que será su 2021. "Se vienen más temas. Ahora que el mundo volvió un poquito más a la normalidad y se pueden organizar un poco las cosas, la idea es no parar de sacar canciones. El año que viene también quiero sacar mi primer disco, que es algo que vengo esperando hace un montón, así que estoy muy emocionada y ansiosa por eso. Tengo ganas de que la gente escuche mis canciones ya, y estoy muy contenta por todo lo que se viene".

El amor que la llevó a Italia y la nostalgia por Argentina

Crédito: Instagram @paulodybala

Vivir en otro país y lejos de la familia no es fácil cuando uno tiene 24 años, por lo que más allá de ser muy feliz en Italia, Oriana no deja de extrañar Argentina. "Extraño todo: mi familia, mis amigas, las personas, las costumbres que tenemos, la comida, las salidas, las juntadas, la cotidianidad con las personas", enumera. "Pero la verdad es que tengo la suerte de poder viajar bastante seguido. Excepto este año, que fue bastante especial, tengo la posibilidad de ir todo el tiempo porque sigo trabajando en Argentina".

"Lo que sí es duro es que ahora, ya sea que estoy en un lugar o en el otro, extraño a alguien. Cuando estoy en Italia a mis amigas, a mi familia y mi trabajo, y cuando estoy en Argentina a mi novio, a mi perrita y a mi rutina más tranquila", agrega entre risas. "Lo bueno es que es una sensación a la que ya me acostumbre, y me parece que tengo mucha suerte también de poder ir y venir entre un lugar y otro".

La decisión de mudarse a otro país tiene un nombre, y Oriana no lo oculta: Paulo Dybala. "Yo siempre tuve la aspiración de, en algún momento, no vivir en Argentina, pero un poco había dejado ese deseo de lado. De repente me pasó que me enamoré y por amor decidí venirme a Italia. Fue una decisión mía, pero no la hubiese tomado estando sola", asegura. "Me costó un poco adaptarme al principio, pero ahora estoy súper contenta".

Y es ese mismo hombre que la llevó al viejo continente el responsable de que ahora la artista tenga una nueva pasión: el fútbol. "No se si soy futbolera, soy fan de mi novio haga lo que haga. Como juega el fútbol, miro todos sus partidos, pero si fuese arquitecto seria fan de todos sus diseños. Siento que, más que futbolera, soy fan de mi novio y lo que haga él".

Conforme a los criterios de Más información