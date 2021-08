Orlando Bloom recordó el grave accidente que tuvo: “Escapé por poco de la muerte y la parálisis”

El actor británico Orlando Bloom, conocido por sus papeles en sagas como El señor de los anillos y Piratas del Caribe, es un gran aficionado a los deportes. En su cuenta de Instagram se pueden ver fotografías suyas en motos, bicicletas, haciendo pesas, nadando o practicando tiro con arco como si todavía fuera el bello Legolas de las películas dirigidas por Peter Jackson a partir de las novelas de J.R.R Tolkien. Y también en esa red social acaba de compartir una imagen que data de 1998 en la que muestra que su afición al ciclismo no es nueva y reflexiona sobre un detalle de su biografía, un accidente que tuvo entonces y estuvo a punto de costarle la vida. En la foto, Bloom posa sonriente con un corsét ortopédico, y en el texto que la acompaña cuenta que fue tomada tres meses después de sufrir una caída desde un tercer piso en la que se aplastó la columna vertebral, “escapando por poco de la muerte y de la parálisis”.

Bloom ha querido compartir con sus más de cinco millones de seguidores este detalle de su vida para mostrar su gratitud y su capacidad de superación. “Estoy agradecido a diario por mis extremidades, que me permiten superar mis límites y vivir la vida al límite (más seguro ahora)”, explica en el mensaje, que tras la imagen de hace 23 años muestra otra del intérprete en la actualidad, practicando ciclismo con un compañero en una ruta con un casco en la cabeza.

En el pasado ya había mencionado que este accidente marcó un antes y un después en su vida, en una entrevista de 2005 con la edición estadounidense de la revista GQ en la que reveló que la caída se produjo cuando saltó a una tubería de desagüe mientras trataba de llegar a una azotea, pero la tubería cedió y él se precipitó desde una altura de tres pisos.

Vacaciones en familia: Bloom, Perry y su hija pasearon por Capri, Italia Backgrid UK/The Grosby Group

“Hasta entonces, no apreciaba el valor de la vida y la muerte, que no somos invencibles (...) Fui a algunos lugares oscuros en mi mente. Pensé que a lo mejor no volvería a caminar”, explicó en GQ. Ahora, a sus 44 años, el actor vive un buen momento personal y profesional. Estuvo casado con la modelo Miranda Kerr, con la que tuvo un hijo, y desde 2016 mantiene una relación con la cantante Katy Perry, junto a quien fue padre de una niña, Daisy Dove, en agosto del año pasado.

En el ámbito profesional, tiene por delante la segunda temporada de la serie Carnival Row de Amazon Prime Video, plataforma con la que firmó un acuerdo para producir futuros proyectos tanto televisivos como cinematográficos. De hecho, por estos días su carrera se divide entre los dos medios: por un lado, le prestó su voz a la serie de animación The Prince de HBO Max (aun inédita en la Argentina). En la comedia que imagina la vida de la familia real británica desde la perspectiva del príncipe George, hijo de William y Kate Middleton, Bloom interpreta al príncipe Harry como un mimado e inmaduro recién casado que descubre la vida más allá del palacio. Casualmente Harry y Meghan Markle son sus nuevos vecinos en la casa que Bloom y Perry comparten en Santa Barbara, en California.

Del lado del cine, ya terminó de filmar la película Needle in a Timestack, de John Ridley, en la que comparte elenco con Cynthia Erivo y Freida Pinto y su film bélico The Outpost ya está disponible en Paramount+.

