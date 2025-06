Orlando Bloom y sus llamativas miradas a Kim Kardashian, a días de romper su compromiso con Katy Perry

La vida volvió a cruzar a Orlando Bloom y a Kim Kardashian, y la postal del encuentro acaparó todas las miradas. A nueve meses de la foto que se hizo viral en donde se lo ve a él mirar embelesado los atributos de ella, la recientemente separada estrella de Piratas del Caribe -recién separado- viajó a Venecia para participar de la boda de Jeff Bezos, y al ver a la famosa empresaria e influencer no dudó en darle un cariñoso beso.

Orlando Bloom interrumpió su paseo matutino en Venecia para saludar a Kim Kardashian Backgrid UK/The Grosby Group

Fue el portal del diario Daily Mail quien compartió la noticia del nuevo cruce. Según el medio, la estrella de Hollywood se inclinó para darle a Kardashian un beso y un abrazo. Bloom lucía muy informal con una musculosa negra y un short a tono mientras ella, también de negro, ocultó su mirada detrás de unos imponentes lentes negros. Junto a la modelo estaban su hermana Khloé Kardashian y su madre, Kris Jenner.

Bloom viajó a la ciudad italiana para participar del casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Allí se encontró con el CEO de HYBE América, Scooter Braun Backgrid UK/The Grosby Group

El reencuentro de Bloom y Kardashian hizo recordar de inmediato a la foto que el año pasado se hizo viral del actor mirándole la cola a la modelo en una gala de la Semana de la Moda de Nueva York mientras Katy Perry posaba para los flashes . El revuelo fue tal que incluso la cantante tuvo que hacer referencia al episodio: invitada al podcast de Elvis Duran, aprobó la actitud de su entonces pareja. “¿Cómo podrías no verlo? No veo la controversia", aseguró.

Antes del evento, el actor no dudó en realizar su rutina de ejercicios y aprovechó el sol de la ciudad del amor para ejercitarse al aire libre Backgrid UK/The Grosby Group

Luego de la actividad física, disfrutó de un desayuno en el Hotel Gritti Palace, donde se encuentra alojado como gran parte de los invitados, entre ellos Kim y Khloe Kardashian, Elsa Marie Collins y Jarron Collins Backgrid UK/The Grosby Group

El viaje de Bloom a Italia para participar de la mega fiesta de casamiento del magnate con la periodista Lauren Sánchez es el primero que encara luego de su ruptura con Perry, quien se encuentra en este momento de gira por Australia.

Bloom y Perry, un final anunciado

Luego de varios meses de rumores y especulaciones, la revista Us Weekly confirmó que Orlando Bloom y Katy Perry le pusieron un punto final a su relación luego de nueve años juntos. “Katy y Orlando se separaron, pero mantienen una relación cordial”, confirmó en exclusiva una fuente al medio. “Ahora mismo no hay conflictos. Katy, por supuesto, está dolida, pero siente alivio por no tener que pasar por otro divorcio, pues esa fue la peor etapa de su vida”.

Katy Perry y Orlando Bloom

Según agregó otra fuente, la ruptura de la cantante y el actor era “cuestión de tiempo”: el vínculo se había vuelto tenso hace ya varios meses. La cantante, quien comparte con Bloom a la pequeña Daisy, de 4 años, decidió refugiarse en su carrera y está enfocada, en este momento, en su gira, Lifetimes. “Katy ha estado muy ocupada trabajando y suelen estar separados”, había confiado una persona cercana a la artista. “Es algo de lo que no se habla, pero ambos tienen dificultades desde hace tiempo. Todos a su alrededor lo sabían”.

Una historia de amor y varias crisis

Orlando Bloom y Katy Perry comenzaron a salir en el 2016 Grosby

La historia de amor entre Bloom y Perry comenzó en 2016 cuando se conocieron en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Tres años después, la pareja se comprometió para San Valentín y en agosto de 2020, se convirtieron en padres de Daisy Dove. “Creo que ambos somos conscientes de lo afortunados que somos de haber conectado de forma tan especial en aquel momento. Y definitivamente nunca hay un momento aburrido”, dijo Bloom en una entrevista con Flaunt en 2023.

Pese al amor que solían manifestarse, la pareja vivió en el 2017 un impasse que duró un año. “No estuvimos realmente involucrados desde el primer día. Él sí lo estuvo porque acababa de pasar un largo tiempo en celibato y tenía intenciones claras. Yo acababa de salir de una relación y pensé: ‘Ya no puedo más. Necesito vivir en otro mundo, pero tuve que esforzarme mucho’”, contó ella en 2024 durante su paso por el podcast Call Her Daddy.

Daisy Dove Bloom en el aterrizaje de la nave de Katy Perry

Una de las últimas veces que la pareja se mostró en público fue hace unos meses, cuando la compositora de “Roar” fue invitada a la primera misión espacial totalmente femenina de Blue Origins. Bloom y su hija Daisy la esperaron en tierra y fueron testigos en vivo del beso que la cantante le dio al suelo al aterrizar. Pese a la sintonía que mostraron para las cámaras, ese viaje fue uno de los disparadores de la última y definitiva crisis. “ Le dijo a Katy que todo le parecía ridículo ”, le comentó una persona cercana al actor al Daily Mail. “Ella esperaba que él fuera más solidario. Por supuesto, quedó herida. Imaginá viajar al espacio y que tu pareja no se impresione”, agregó.

A partir de ese momento, todo fue irremontable. Incluso, su desdén la llevó a ella a enojarse por el interés del actor en asistir solo a la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos, más amigos de ella que de él. “Él se queja de que ella va al espacio y luego quiere ir a la boda de las personas que hicieron posible que ella hiciera se embarcara en el proyecto”, le aseguró una fuente al Daily Mail antes de que se confirmara la ruptura.