Oscar Mediavilla contó en primera persona cómo fue su accidente y qué lo salvó

1 de octubre de 2020

Pasaron casi 48 horas del accidente que sufrió Oscar Mediavilla en su auto. Luego de hacerse varios estudios, el productor musical y jurado deCantando 2020 está de vuelta en su casa y quiso compartir a través de un video lo sucedido. Además aprovechó para señalar la importancia de usar el cinturón de seguridad y de manejar con cuidado. También agradeció a todos los que se preocuparon por él.

"El martes a la noche tuve un accidente con mi camioneta, un accidente muy pero muy violento. Gracias a Dios, al cinturón de seguridad y a que se abrieron todos los airbags por el impacto... La camioneta quedó destruida, pero hoy puedo estar aquí igual contándoles", comienza contando el marido de Patricia Sosa.

Y luego sumó: "Tuve un día de internación por el impacto que recibí, la policía cerró la calle, el SAME me trasladó al hospital Pirovano, donde me trataron recontra bien: todo el equipo de profesionales me hizo sentir muy bien. Me hicieron tomografía computada y una infinidad de análisis. Estuve alrededor de cinco horas, de ahí me trasladaron a la clínica adventista de Belgrano, donde siguieron haciéndome estudios y me trataron con mucho cariño".

Mediavilla, quien se llevó un susto muy grande por el choque, se sintió muy acompañado por la gente y quiso expresar también unas sentidas palabras de agradecimiento: "Pero principalmente quiero agradecerles a todos ustedes por el cariño recibido, a todos los que se preocuparon por mi salud, los abrazo a todos, les agradezco infinitamente con todo mi corazón, son muy amables, me hicieron sentir muy bien".

Por último, el jurado del Cantando concluyó: "Y como reflexión digo que hay que usar el cinturón de seguridad y manejar con muchísima precaución. Los quiero mucho y muchísimas gracias a todos".

